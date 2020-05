Aprenden estrategias educativas 800 docentes

Desde la Fundación Varkey que tiene presencia en muchos países, en Jujuy se viene realizando capacitación interactiva con la modalidad de aprendizaje a distancia para ayudar en este contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 a brindar herramientas útiles para el dictado remoto de clases, de manera lúdica, nuevas prácticas, intercambio y con vinculación de la familia.

En esta pandemia la fundación armó una plataforma que se denomina "Comunidad atenea" que es gratuita y para docentes de todo el país y de Latinoamérica.

La entidad trabaja con el método Waldorf, uno de los sistemas educativos alternativos más conocidos, iniciado por el filósofo alemán Rudolf Steiner, que busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales.

"Nosotros estamos apuntando a cómo fortalecer al docente para que piense de manera creativa cómo desarrollar determinadas temáticas dentro del diseño, cómo hacerlas muy interesantes, cómo hacerlas para que las puedan trabajar en conjunto con la familia", explicó Graciela Calzada, coordinadora de la Fundación Varkey en Jujuy.

Esta plataforma online gratuita que ya cuenta con más de 6.000 miembros de los cuáles 800 son docentes jujeños inscriptos, y otros que van participando.

Supone un tutorial y cursos gratuitos del equipo de la Fundación e iniciativas compartidas; y se suma lo que se denomina la "experiencia atenea".

"Son experiencias directas que trabajamos a través de Youtube, Zoom, Whatsapp, que duran una semana y en ese tiempo tenemos contacto directo con los docentes", detalló. Explicó que esta última culminó con la experiencia "Comunicarte", tomando la idea de comunicar como arte, y de allí tuvieron la participación de docentes de todo el país, Perú, Colombia y Ecuador.

"Se trabajó fundamentalmente en cómo tenemos que replantearnos el tema de la comunicación en estos momentos y convertirse el docente en artesano de la comunicación porque tenemos que vislumbrar distintas estrategias que permitan, primero organizarse como instituciones educativas", precisó Calzada.

Es que entiende que una comunidad docente que se veía todos los días ahora no se puede ver, pero tiene que trabajar en forma conjunta, tener coherencia en las propuestas que dan; cumplir con los requerimientos que hay en la provincia; y contactarse no sólo con los estudiantes sino con sus familias.

Debido a la particularidad de Jujuy de "un alto porcentaje de zonas rurales, cómo llegar a aquellas familias que no tienen conectividad, y también entender que no todos los docentes manejan estas tecnologías o tienen las herramientas necesarias para poder manejarse en esta nueva realidad que nos toca vivir", explicó.

La plataforma permite a los docentes buscar tutoriales, usar herramientas y también subir sus propias iniciativas, compartirlas con otros docentes, se habla de comunidad y se apunta a un trabajo colaborativo.

Esto les permite enriquecerse, usan por ejemplo una denominada escalera de retroalimentación, que aplican de diferentes maneras y van trabajando con los estudiantes, la familia y entre docentes, como una forma de hacer el análisis de una temática o algún tipo de experiencia.

También les interesa trabajar la "inteligencia emocional".

"En la medida que cada uno recupere la confianza en sí mismo de idoneidad profesional que tiene que tener el docente, se abre mucho más la creatividad. Cuanto más libre de pensamiento podemos ser, más oportunidades tenemos de ser creativos, para buscar y darle una vuelta de tuerca a una temática y convertirlo en algo más atractivo para la gente, sabemos que si no hay interés no hay aprendizaje".

Evaluación y experiencias locales compartidas

Uno de los desafíos que plantea la cuarentena es la evaluación, que se debe abordar de manera diferente. Por ello, según explicó la coordinadora local de la Fundación Varkey Graciela Calzada, anunció que la próxima semana prevén trabajar en la experiencia Atenea esa evaluación y para ello se están reuniendo docentes de la Fundación con la Universidad de Quilmes, donde se está analizando con qué criterio se va a repensar el tema.

Entonces pensar en evaluación se considera que en definitiva supone que el estudiante, joven o adulto mayor que quiere seguir estudiando, se pregunte “¿esto en lo que hemos estado trabajando a mí en qué me transformó? Este saber ¿qué sentido tiene para mi vida, en qué me cambió? Entendiéndose así que todo aprendizaje tiene que apuntar a estas reflexiones, y allí está la evaluación, sobre qué cambios produjo en su vida, mi pensamiento, la manera de resolver la realidad que me toca vivir. Planteó que el aprendizaje se está desarrollando en el contexto familiar, no sólo del alumno sino también del docente quien trabaja en su casa, atendiendo su contexto personal, con sus hijos, por lo que se considera también acompañarlo porque todos tenemos limitaciones.

En materia de preocupaciones, que surgen en ese ámbito es la accesibilidad. Fue el caso de un docente de Palca de Aparzo, quien explicaba que le preocupaba que podía acceder al 50% de sus alumnos y otros a los que no por muchas razones. Y es que hay familias que tienen un solo celular y el padre se lo lleva al trabajo, otros que no tienen, o no tienen alcance por la conectividad y otras familias que se retiraron al campo porque se sienten más seguros. No obstante, los docentes que buscan alternativas, logran muchos recursos. Hay docentes que lograron armar audios, contemplando que la radio es un elemento importante, de modo que los pasan por emisoras debido a que hay lugares donde no hay conectividad. Otro es el caso de Susques, donde muchos adolescentes se quedan a cargo de sus hermanos y sus abuelos, porque los padres son policías o enfermeros y están ausentes.

Entonces los profesores le enviaron consignas para que consulten a sus abuelos y recopilen historias, sus costumbres, y recetas y los chicos han hecho relevamiento sobre cómo se cultiva la quinua, cómo la cosechan, qué tipo de granos hay, y cómo la usan. “Sabemos que se está trabajando mucho y que hay mucho por hacer, y hay que seguir resolviendo porque en conjunto van a venir ideas que van a poder darnos salidas a esta situación que no estaba prevista y que se van resolviendo día a día”, reflexionó. Para ingreso www.comunidadatenea.org.

Iniciativas creativas para usar

El espacio permite encontrarse para compartir las mejores prácticas, celebrar su trabajo y aprender de otros sobre cómo mejorar la educación de sus estudiantes. Allí pueden encontrar y proponer soluciones creativas e innovadoras que logren mantener a los estudiantes aprendiendo cuando ya no pueden acceder al aula. Usan otras herramientas “Avatares”, el cubo para proyectos, etc. Hay una experiencia de una escuela técnica de Santa Fe denominada “Hagamos juntos con ladrillos”, distintas orientaciones para mejorar las prácticas con los chicos. También hay muchas iniciativas para trabajar la huerta familiar, que supone el abordaje muchas temáticas curriculares, en el sentido que el docente vaya buscando ese camino que le permita darle sentido a las temáticas que tiene que desarrollar con chicos. Los docentes que se han inscripto desde Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, Panamá, Bolivia y Venezuela.