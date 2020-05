La cifra de muertes ya supera los 385 casos

Los contagiados por coronavirus en el mundo superaron ampliamente los 4,1 millones de casos, mientras que son más de 285 mil los muertos por el Covid-19, con Gran Bretaña y Rusia superando a Italia en cantidad de casos, según el último informe publicado ayer por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 4.165.752 pacientes infectados por el virus en casi 200 países, con 1.422.745 recuperados.

Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 285.307.

Estados Unidos es el país con más personas infectadas -ya rozando el séxtuple de casos que tiene su seguidor- con 1.345.307 de pacientes con Covid-19 y 80.239 fallecidos hasta la fecha.

Por su parte, España tiene 227.436 contagiados y 26.744 muertos, mientras que Gran Bretaña y Rusia superaron a Italia en cantidad de enfermos.

El primero de ellos suma 224.329 contagiados y 32.141 fallecidos -está segunda detrás de los Estados Unidos-, mientras que el segundo de ellos tiene 221.344 enfermos y 2.009 decesos.

Italia quedó quinta entre los casos, con 219.814, y tercera entre los muertos, con 30.739.

Francia, por su parte, suma 177.547 casos y 26.646 fallecidos, en tanto, Alemania registra 172.517 infectados y 7.653 decesos, Brasil -el segundo país de América en esta estadística negativa, detrás de los Estados Unidos, y el primero de Sudamérica-, acumula 165.475 contagiados y 11.309 decesos, y Turquía tiene 139.771 infectados y 3.841 fallecidos.

Irán acumula 109.286 enfermos y 6.685 muertos, y es el país asiático más complicado desde hace tiempo, aún por encima de China, nación donde se originó el brote, y que tiene 84.010 contagiados y 4.637 muertes.

Sin embargo, los medios de prensa chinos críticos de la gestión de gobierno de Xi Jinping desconfían de la veracidad de los datos oficiales sobre la evolución de la enfermedad allí.

Canadá suma 71.194 contagiados y 5.114 muertos, India tiene 70.768 infectados y 2.294 muertes y Perú posee 68.822 enfermos y 1.961 decesos.

En el continente americano, después de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Perú, aparecen México con 35.022 infectados y 3.465 fallecidos, Chile con 30.063 afectados y 323 muertes, Ecuador con 29.509 contagiados y 2.145 decesos, Colombia con 11.063 contagios y 463 decesos, y República Dominicana con 10.634 casos y 393 fallecidos.

Por último, en África, el país más afectado por la propagación de la enfermedad es Sudáfrica con 10.652 casos y 206 muertos, seguido por Egipto, que suma 9.746 enfermos y 533 decesos.

Sólo Trump y Pence sin barbijo o tapaboca

La Casa Blanca ordenó ayer, por pedido de Donald Trump, que todo el personal use barbijo o tapaboca cuando no esté en su oficina o escritorio como precaución por los recientes casos positivos de coronavirus en el Gobierno, una medida que, sin embargo, no se aplica por ahora al mandatario o a su vice, Mike Pence. “Requerimos que cualquiera que entre en el Ala Oeste (donde está la oficina del presidente) lleve un barbijo o algún recubrimiento facial”, instruyó un memo interno, citado primero por el diario The Wall Street Journal, y luego confirmado por el propio Trump en una breve conferencia de prensa.

“A no ser que necesiten absolutamente entrar en el Ala Oeste por trabajo, les pedimos respetuosamente que eviten visitas innecesarias”, agregó el texto. La orden interna se informó luego que tanto un asistente personal del mandatario como la vocera del vicepresidente, Katie Miller, dieran positivo por coronavirus. Ante la prensa, sin embargo, Trump aclaró que nunca se sintió en peligro o vulnerable en la Casa Blanca y calificó de “soprendente” que el número de infectados no sea mayor en la sede de gobierno, dada la cantidad de personas que entran y salen diariamente.

Se confirma nuevo foco en Wuhan

El Gobierno chino informó que el país reabrirá de forma gradual sus cines, museos y otros lugares de recreación. Las autoridades de Wuhan indicaron que se registraron por el momento cinco nuevos casos de coronavirus, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo, donde el domingo se había detectado el primer caso positivo desde hace poco más de un mes. Este nuevo foco de infección en Wuhan, la ciudad china donde se originó en diciembre pasado el brote que derivó en la actual pandemia de coronavirus, es el primero desde que las autoridades chinas retiraron, el 3 de abril, las medidas de cuarentena estricta impuestas para frenar la expansión del Covid-19.

Las autoridades de Wuhan indicaron que se registraron por el momento cinco nuevos casos de Covid-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo. Una de las contagiadas es la mujer de un hombre que dio positivo el domingo y que se convirtió en el primer caso detectado desde la salida de la cuarentena estricta. Los últimos casos confirmados han sido clasificados en un inicio como asintomáticos, por lo que estas personas pueden transmitir el virus aunque no presenten síntomas clínicos, según informaciones de la cadena de televisión CNA, citada por DPA.

China, con 4.637 decesos a causa de la pandemia, no incluye los casos asintomáticos en el recuento total de casos confirmados, que se encuentra actualmente en 84.010, según fuentes oficiales. No obstante, el Gobierno ha asegurado que cientos de estos casos están siendo supervisados en Wuhan e insistió en que el país reabrirá de forma gradual sus cines, museos y otros lugares de recreación. Por el momento, la ciudad de Shanghái ya ha reabierto algunas discotecas y lugares de entretenimiento. Este mismo lunes, miles de personas han acudido al parque de entretenimientos de Disney por primera vez en tres meses.

Ghana: 553 empleados

Un total de 533 empleados de una fábrica de procesamiento de pescado localizada en la ciudad costera de Tema, a 25 kilómetros al este de la capital de Ghana, Accra, contrajeron coronavirus en su puesto de trabajo, informó ayer el presidente del país Nana Akufo-Addo. Ghana cuenta con el mayor número de infectados de África occidental con 4.700 casos, según los datos oficiales. Akufo-Addo insistió en la necesidad de que la población mantenga las medidas de distanciamiento social y de higiene