Se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Salta

Un nuevo caso de COVID-19 se confirmó hoy en Salta . Se trata de una paciente asintomática proveniente de la localidad de El Chaltén, Santa Cruz, quien arribó a la provincia entre el 28 y 29 de abril. Se trata del quinto infectado detectado en la provincia desde que comenzó la pandemia.

Según informaron desde la Provincia, la joven de 29 años cumple el aislamiento obligatorio en un domicilio particular, bajo control y estricto seguimiento médico.

La información fue confirmada por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

El doctor Francisco García, confirmó a El Tribuno, que la paciente salió de Santa Cruz y estuvo unos días en la localidad de Avellaneda, Buenos Aires, en la casa de un pariente, aguardando cuatro días para retornar a Salta. Ella es del interior de la provincia. El caso fue bien manejado en Salta ya que cuando llegó hizo base en una casa de retiro (Juan XXIII) y luego en su domicilio donde estuvo en aislamiento con otra persona, una compañera que dio negativo en el test”,dijo el médico.

Agregó que se le volverán a hacer los estudios a ambas mujeres ya que al hacer la cuarentena juntas, “un caso no se puede resolver si no se resuelve el de la otra”.

En el domicilio donde ambas se encuentran haciendo la cuarentena no hay nadie más”, señaló.

Fuentes extraoficiales señalaron que la mujer se encuentra haciendo la cuarentena en la localidad de Rosario de Lerma.

A la fecha son 575 los estudios realizados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 570 tienen resultado negativo, sumando 5 los casos positivos. Hoy se activó 1 protocolo con resultado negativo y hay 4 en estudio. Ampliaremos.

Cuarto caso

Sobre el hombre que llegó de Río Negro y que dio positivo para coronavirus, el doctor García declaró que todavía sigue internado y aislado en el hospital Papa Francisco.

Fuente: El Tribuno Salta