Pastor ministerial cristiano condenado a 14 años por abuso sexual

Los jueces del Tribunal Criminal N° 1, condenaron ayer a 14 años de prisión al pastor evangélico, que abusó de varias mujeres, entre ellas menores, de esta ciudad que pertenecían a su congregación, y estaba imputado por el delito de “Abuso sexual simple cuatro hechos, un abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser ministro de un culto no reconocido”.

El titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual N° 2, fiscal José Alfredo Blanco, sostuvo que en el día de la fecha (por ayer), culminó el juicio oral en el citado Tribunal, en el que estaba imputado un pastor evangélico de la iglesia del Ministerio Internacional Cristiano, de nacionalidad boliviana. “La causa se inició en febrero del año 2017, a raíz de la denuncia de las madres de cinco mujeres, dos mayores de edad y tres víctimas menores. Esa causa se elevó a juicio con la persona detenida y en el día de hoy le han fijado una condena de 14 años de prisión, de cumplimiento efectivo, porque han sido comprobados los cuatro hecho de abuso sexual simple que se le atribuían y un hecho de abuso sexual con acceso carnal contra estas mujeres que son de esta ciudad y que pertenecían a las familias que formaban parte de esta congregación religiosa y consideraban al imputado como el guía espiritual de esta iglesia” dijo Blanco.

Apuntó que conforme a los informes que obran en el expediente, era un culto que no estaba oficialmente reconocido, donde el inculpado cumplía las funciones de pastor y guía espiritual. “No tenía un domicilio fijo, realizaba reuniones en casas de familia de diferentes barrios de esta ciudad, donde de acuerdo a las denuncias perpetró los abusos”, refirió el fiscal.

El hecho

Tal como lo informara nuestro diario oportunamente, el sujeto oriundo de Bolivia, identificado por la policía como Saúl Ichu Guaseve (56), había llegado a esta ciudad y tenía por costumbre llevar a niñas a rezar a su domicilio y en otras situaciones, conociendo los horarios en que las víctimas quedaban solas, se dirigía a sus respectivos domicilios con el pretexto de invitarlas a orar. Según la primera denuncia, el pastor abusó de una menor de 13 años, a quien la llevó a rezar a su domicilio y en un determinado momento, la hizo recostar para abusar de ella. En una segunda oportunidad, el sujeto se había quedado a dormir en la casa de la menor y como no había lugar compartió la cama con niña, donde volvió a abusarla.

El segundo hecho, se registró en el 2015, cuando el pastor invitó a una menor a orar a su domicilio, ubicado por aquel entonces en la avenida Hipólito Irigoyen, donde comenzó a tocarle las partes íntimas y cuando intentó llevarla a la cama que estaba en otra habitación, la menor logró zafarse y escapó del lugar. En febrero de ese mismo año, de acuerdo a la tercera denuncia, como el pastor recorría los domicilios para invitar a hacer oración, llegó hasta una vivienda ubicada en barrio 9 de Julio, donde aprovechando que una joven estaba descompuesta, la hizo acostar en la cama para calmar el dolor y comenzó a desprender su ropa y a manosearla, afortunadamente, llegó una hermana de la víctima y evitó que la vejación se consume. En otra denuncia, el pastor volvió a la casa para orar por la salud de una abuela y obligó a la joven a recostarse, aconsejándole que no temiera y fue cuando comenzó a abusar sexualmente de ella. La quinta denuncia efectuada en contra del pastor evangélico, fue por un abuso carnal perpetrado en contra de una menor de 8 años, a la que el degenerado sometió durante cuatro años, siempre aprovechando el momento en que la madre no estaba, perpetrando el abuso en diferentes domicilios. Posteriormente, en el 2017, un grupo de fieles de la congregación evangélica de esta ciudad, particularmente madres, efectuaron denuncias por situaciones de abuso que habían sufrido sus hijas por parte de un pastor evangélico de la iglesia a la que asistían. De manera inmediata la fiscalía, con la orden respectiva, dispuso el arresto del presunto abusador, se allanó de la casa donde residía, allí, se procedió al secuestro de una importante documentación que tenía que ver con la función que cumple como pastor de la iglesia como certificaciones y sellos. A partir de allí, se recepcionaron una serie de denuncias que llegaron a un total de cinco, donde diferentes víctimas, que al momento del hecho en su mayoría era niñas menores de edad, manifestaron haber sufrido los ataques sexuales de esta persona.