El acatamiento al paro del transporte en capital fue total

Una mañana atípica se vivió ayer en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en donde el paro del transporte público se hizo sentir en diferentes calles, zona céntrica y barrios de la ciudad, donde no circuló ninguna unidad de transporte, según destacó el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Jujuy, al sostener que hubo un 100 por ciento de acatamiento al paro. A su vez señaló que en el caso del interior de la provincia, fueron pocas las unidades que circularon. “Algunas empresas estaban trabajando porque en el interior la situación es mucho más difícil que la nuestra”, resaltó.

Esta medida responde a la abstención de tareas sin asistencia a los puestos de trabajo por la falta de pago de algunas empresas con sus trabajadores. Asimismo, el gremio determinó que la medida de fuerza se lleve adelante desde las 0 de ayer hasta las 13.30 de hoy, oportunidad en que se llevará adelante una reunión entre empresarios y gremio, a fin de destrabar el conflicto para llegar a un acuerdo. En este contexto, El Tribuno de Jujuy recorrió diferentes calles y paradas de la capital jujeña para ver cómo se llevó adelante la medida. Asimismo, aquellas personas que debían dirigirse a sus puestos laborales y quienes estaban habilitados para circular según la terminación del DNI, por lo menos durante la mañana de ayer, optaron por trasladarse en remís.

Otros, por desconocimiento del paro de transporte público, aguardaron por más de una hora en diferentes paradas de colectivos de la zona céntrica. También pudimos obtener algunas de las opiniones de los usuarios. “Este paro afecta a muchas personas que deben ir a sus puestos de trabajo, pero también es entendible porque los trabajadores al igual que todos tienen el derecho de percibir sus haberes”, dijo Ángel Sosa. Por su parte, Rita Quispe sostuvo que “deben solucionarse cuanto antes los pagos de los choferes, no es justo que siempre tengan que tomar esta medida”. A su turno, Marcelo Huanca apuntó que “como provincia estamos muy mal, no puede ser que en plena cuarentena haya estos inconvenientes, no se toma en serio la situación de quienes trabajan en el transporte y son elementales ahora”. En una nueva fase de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, en la mayoría de las provincias, la UTA inició desde la medianoche de ayer un nuevo paro en reclamo de cobro de salarios.

En el caso de la capital jujeña el paro de transporte tuvo un total acatamiento. Y es que según señaló en su momento el secretario general de la UTA, Sergio Lobo, la medida se da a raíz de que hasta el día lunes algunas empresas cancelaron lo que se adeudaba del mes de marzo, mientras que lo correspondiente al mes de abril, algunas empresas pagaron sólo un 25%. Asimismo, tras culminar el lunes una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de una videoconferencia entre la Fatap y representantes de la UTA Jujuy, Lobo señaló que “no hubo propuesta de pago concreta y que sólo se comprometieron a tratar de llegar a pagar un 50%”.

Subsidio a trabajadores

Paralelamente, en declaraciones a la prensa, el director de Transporte de la provincia, Jorge Skinner, señaló como “irresponsable realizar una abstención de tareas siguiendo una medida nacional”, debido a que el viernes pasado, “se hicieron las transferencias del subsidio nacional y ayer (por el lunes) hizo lo propio el Gobierno de la Provincia”. Resaltó que la nueva reunión junto al gremio y los empresarios, “se debe analizar cómo el concepto del subsidio vaya directamente a los trabajadores”.