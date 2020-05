Leve repunte de ventas en comercios del microcentro

Los comercios de indumentaria, librerías y zapaterías, entre otros rubros que fueron habilitados a abrir sus puertas hace unas dos semanas gracias a las medidas de flexibilización implementadas por el Gobierno provincial a través del COE, indicaron que durante los últimos siete días se registró un leve repunte en las ventas.

Tras un relevamiento de El Tribuno de Jujuy por diferentes locales comerciales del centro capitalino se pudo saber que durante la segunda semana desde la reapertura las ventas alcanzaron en promedio un 55% del total de las operaciones realizadas antes del aislamiento, impulsadas por el inicio del cronograma de pagos. “Comenzamos muy tranquilos pero en la segunda semana se fue levantando y ahora andamos en el 60% de lo que vendíamos antes que pase todo esto y estamos viendo que vamos en aumento”, informó Santos Paz, encargado de una casa de indumentaria deportiva. En esa misma línea el vendedor de una zapatería de calle Belgrano especificó que la entrada de clientes varía según la jornada pero que el negocio viene repuntando.

“Hay días en los que se vende bien y otros en los que se vende poco, pero en general estamos bien y al 60% con las ventas”, dijo Emanuel Espada. Continuando con el rubro calzados, pero en este caso de venta exclusiva de modelos para mujeres, el encargado del comercio indicó también que en la primera semana de mayo el movimiento fue muy tranquilo y que las ventas que están teniendo ahora son del 50% en comparación a las realizadas antes del cierre total de los comercios ante la emergencia epidemiológica. Destacaron además que con la nueva habilitación de restaurantes, bares y galerías del sábado pasado el flujo de personas en el centro aumentó por lo que se vio en las calles a grupos familiares observando vidrieras e ingresando a comercios.

“Nos pasó el sábado de tener en el salón a una mamá con sus dos hijos viendo libros y a otra familia afuera esperando para entrar”, contó la encargada de una librería de calle Belgrano, quien además comentó que “pese a que ya atendemos al público las ventas por internet continúan fuertes y es algo que nos complementa un montón. Pero de todas maneras y aún contando con ese medio estamos llegamos al 50% de lo que era una venta normal para esta época”, expresó. Así, con operaciones que llegan por ahora a la mitad de las habituales los comerciantes se mantienen optimistas pero con la urgencia de reactivar el sector para poder mantener sus locales abiertos.

Temor de empleados y dueños

Si bien se registró un leve repunte en las ventas en la mayoría de los comercios capitalinos relevados es una realidad que hay otros que están viendo amenazada la continuidad de sus locales debido a la lenta recuperación del movimiento comercial y a las duras consecuencias que dejó el cierre total durante el aislamiento. “Las ventas que estamos teniendo ahora son sólo para pagar los sueldos y nada más. Para nosotros este es el cuarto año de crisis y ahora con esto de la cuarentena a muchos nos va a dar la estocada final porque son muchas las presiones que tenemos como impuestos, gastos fijos, proveedores, pago de sueldos, llegando a un punto que no das abasto por lo que la posibilidad de cerrar siempre está”, expresó el propietario de un comercio de calzados deportivos.

En esta misma línea el empleado de una zapatería expresó que “estamos preocupados porque vemos que las ventas no son las mismas que antes y los dueños tienen que pagar el alquiler, impuestos y también pagarnos a nosotros. Los vendedores de este local somos tres y ya estamos viendo que somos muchos para la venta que hay”. Advirtió además que el panorama que avizora no es para nada alentador ya que sus ventas fuertes son recién en septiembre durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, celebración que dicho sea de paso no se llevará a cabo, y en octubre para el Día de la Madre, fecha que todavía está muy alejada.

Otro es el caso del propietario de un local de venta de panchos del centro quien indicó que sus ventas oscilan sólo entre el 20 y el 30% a la fecha, y que de no repuntar hasta fin de mes deberá cerrarlo pero que podría salvarlo en el caso que el COE le apruebe un protocolo para la apertura de su emprendimiento complementario que es un salón de juegos y entretenimiento para niños.

Las expectativas

Sobre cuáles son las expectativas en el sector, comerciantes de los distintos rubros coincidieron en que se espera un repunte mayor de las ventas para junio, mes en el que se celebra el Día del Padre. “Para nosotros el Día del Padre es fundamental. Es la segunda venta más grande del año después de las fiestas de fin de año”, dijo el encargado de una casa de indumentaria deportiva. Por otra parte, coincidieron también en que les resulta grato ver el comportamiento ordenado y paciente de sus clientes que hacen la fila de forma correcta y tomando la distancia correspondiente.

“La conciencia de la gente es muy grande. Hasta el momento no hemos recibido ninguna queja y es en esta prevención que también nosotros tratamos de hacer la venta de la forma más ágil posible”, comentó el encargado Santos Paz. Se pudo constatar también que todos los comercios cumplen con las disposiciones del COE como tener a la entrada del local el protocolo, alcohol en gel y trapos de piso.