Los planteles de fútbol vuelven a entrenar el lunes 25 del corriente

Se habilitará en forma paulatina y en grupos de no más de seis jugadores. El presidente Fernández daría el visto bueno.

El fútbol no tiene fecha de retorno, pero sí los entrenamientos: será a partir del lunes 25 del corriente, una vez que finalice la cuarta etapa de la cuarentena. Al igual que con la actividad económica, será progresiva y de forma paulatina, los entrenamientos se habilitarán para grupos reducidos, de no más de cinco o seis futbolistas, según adelantaron fuentes oficiales del Gobierno nacional.

"Hacer tests rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas. Así los equipos podrían volver a los entrenamientos", dijo Fernández.

Los ministros de Salud, Ginés González García, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se reunieron ayer y resolvieron formar un comité para evaluar la vuelta a la actividad de los deportes. La habilitación para retomar los entrenamientos se aplicará para todas las disciplinas, según consignó diario La Nación.

"El fútbol por ahora no tiene fecha, pero podrán volver a entrenar de a grupos, sin contacto", advirtió un integrante del gabinete nacional que conoce los detalles de cada paso que da el Gobierno en esta materia.

La vuelta del fútbol es un tema de conversación cotidiano para el presidente Alberto Fernández, que no pierde oportunidad para plantear su parecer en cada entrevista. Ahora no fue la excepción. Según explicó el mandatario, el "temor" de los jugadores está centrado en la posibilidad de transmitir el virus a sus familiares. "Es lógico", concedió el jefe del Estado en diálogo con radio Rivadavia.

Una de las posibilidades que el Presidente aventuró es la de "hacer tests rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos". Esa, según dijo, es una forma de alejar "el temor que hoy tienen los jugadores de contagiarse de coronavirus".

Y agregó: "Me explicaban ayer que en el mundo del fútbol no está el temor del jugador a infectarse. Los que llegan a primera son chicos muy jóvenes. Muchos de ellos viven con sus padres. Muchos no viven en las mejores condiciones. Y el temor es llevar la infección a sus casas. Debemos ver si conseguimos algún sistema de testeos rápidos, para que un club testee 30 jugadores en un día, y tal vez así podamos volver a entrenar y volver al fútbol".

Fernández también se metió de lleno en la televisación. Es que una cosa es definitiva, la vuelta del fútbol no será de la mano de las hinchadas.

"Después, cuando vuelva el campeonato, me gustaría que se hable con la empresa que tiene los contratos de televisión para que la gente pueda ver varios partidos, además de los importantes. Seguimos trabajando en que nos concedan a los argentinos el derecho de mirar algunos partidos gratis. Y creo que lo vamos a conseguir, que las empresas y la AFA están de acuerdo en esto", sostuvo Alberto Fernández.

Copas Libertadores y Sudamericana para 2021

La Conmebol, a través de su secretario adjunto, el argentino Gonzalo Belloso, reconoció ayer que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, suspendidas temporalmente por la pandemia del coronavirus, podrían estirar su definición a enero de 2021, siempre que la crisis sanitaria lo permita.

“Creemos que el fútbol se debe reanudar cuando estén los permisos y cumplamos con todas las exigencias de salud. Es una industria como cualquier otra, más allá de un deporte, y genera millones de puestos de trabajo. Entendemos que las Copas tienen que continuar, y como cualquier industria y cualquier deporte, en la segunda parte del año se van a reanudar”, sostuvo Belloso. El exdelantero de Central, en diálogo con Radio 2 de Rosario, agregó que el cambio de calendario ya previsto por la Conmebol podría permitir una flexibilización para finalizar los actuales torneos. “Una de las cosas que hicimos es cambiar el calendario, lo que permitiría poder compactar un poco el del año que viene y poder terminar la Libertadores en enero del año que viene, y poder llevar a cabo también la edición de 2021”, indicó el dirigente. Belloso agregó que el regreso de las competencias internacionales ayudaría a los clubes en materia económica, debido al crecimiento en los ingresos que se produjeron en las últimas temporadas.

“En la Libertadores hemos triplicado los ingresos y creemos que si comienza todo esto, podremos pagarles a los clubes por la competencia y así paliar la situación que es grave en todo el mundo”, ejemplificó. Por último, el dirigente de la Conmebol se refirió a la otra competencia importante que tiene por delante Sudamérica, que son las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que se postergaron en su primeras dos fechas, debido al coronavirus, en marzo pasado. “Son un torneo Fifa y en ningún momento tuvo idea de suspenderlas por este año. El pensamiento Fifa es el europeo, más allá de ser un ente global y vienen haciendo paso por paso”. Añadió que “cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre, y si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no, a noviembre. Es difícil suspender todo el año el calendario de eliminatorias, porque no daría el calendario para jugarlas después”, cerró Belloso.

Postergación

La Fifa anunció que el Mundial de futsal que estaba programado para septiembre en Lituania se postergó para el año que viene. El seleccionado argentino de futsal deberá prepararse un año más para defender el título obtenido en la edición de Colombia 2016 ya que el Mundial de Lituania se jugará finalmente del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021. El equipo argentino había logrado la clasificación en febrero tras consagrarse campeón de las eliminatorias tras una histórica victoria ante el local, Brasil. Además, el Consejo directivo de la Fifa aplazó el Mundial femenino sub 20 (el seleccionado nacional fue eliminado en el Sudamericano de San Juan) y el sub 17. Los mundiales juveniles femeninos de Costa Rica e India se jugarán del 20 de enero al 6 de febrero de 2021 y luego del 17 de febrero al 7 de marzo, respectivamente.