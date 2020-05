Se realizó ayer el "ruidazo por la salud"

Los trabajadores de la salud realizaron ayer una protesta en los hospitales y centros de salud de toda la provincia para pedir el pago de compromisos salariales como el bono provincial de $ 5 mil y el bono nacional de $ 20 mil y la provisión de elementos de bioseguridad.

A partir de las 10.30 en diferentes nosocomios se observó a personal de enfermería y médico nucleados en los gremios Apuap, Upcn, Atsa y ATE apostados en los ingresos aplaudiendo y concretando el reclamo. Con carteles y a través de altavoces pidieron el pago del "estímulo nacional", el bono de $ 5 mil anunciado por la provincia, pago de la totalidad de sus salarios en tiempo y forma, pase a planta permanente, incorporación del recurso humano suficiente para los trabajos durante la pandemia, reapertura de paritarias y condiciones dignas laborales.

Los trabajadores dejaron en claro que rechazan el pago de salarios en dos cuotas, el achicamiento del servicio en los puestos de salud y el pase a disponibilidad de trabajadores. También se expresaron en defensa de la salud y el hospital público.

En la capital el hospital "Pablo Soria" fue el epicentro de la protesta, donde una gran cantidad de trabajadores salió hasta la puerta del nosocomio para luego caminar por las calles aledañas en un abrazo simbólico y haciendo escuchar los aplausos que demandan al Gobierno el cumplimiento de los compromisos salariales y mayores cuidados para quienes cuidan a la comunidad durante la pandemia.

También plantearon viejas deudas laborales como el pase a planta permanente y necesidad de incorporar más personal al sistema de salud.

Verónica Aramayo indicó que "queremos que el Gobierno concrete el pago del bono de $ 5 mil para todos los trabajadores y que no se desdoble el sueldo. Le decimos al Gobierno basta de abusos y que esta crisis no la pagamos nosotros".

En otro tramo de su discurso pidió el cese del maltrato laboral, que según consideró, se incrementó.

En el hospital Materno Infantil, una delegada gremial indicó que "otros hospitales se han preparado, acá estamos carenciados con lo mínimo hasta el alcohol en gel. No hay nadie que controle la temperatura a los que ingresan".

Personal médico en la protesta expresó que "pedimos el bono a los trabajadores de la salud, el pase a planta permanente porque estuvimos desde el día uno de la pandemia exponiéndonos y trabajando".

Malestar en Humahuaca

MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES.

El “ruidazo por la salud” también tomó forma en el hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca, donde enfermeros y trabajadores de la salud mostraron su malestar por el escaso sistema de higiene y salubridad con el que cuenta la institución. La falta de insumos y medicamentos fue también uno de los reclamos no solamente por esta pandemia sino que viene sucediendo desde hace varios años y que no fue tomada en cuenta, a eso se suma la falta de atención en el quirófano con que cuenta el nosocomio y que fue utilizado solamente un tiempo para después cerrarlo en el mes de septiembre.

Además, los médicos que trabajaron en ese entonces tampoco recibieron el pago por su labor como tampoco se les dio el cargo correspondiente. También manifestaron por la falta de pago de los cinco mil pesos que el Gobierno se habría comprometido y el sueldo desdoblado, la falta de recursos humanos es otro de los temas dado que la población ha crecido notablemente en estos últimos años. (Daniel Mamani, corresponsal en Humahuaca)

Abra Pampa también adhirió



CARTELES/ CON LOS RECLAMOS COMUNES TAMBIÉN SE VIERON EN ABRA PAMPA

Abra Pampa se sumó al “ruidazo” en reclamo al descuento salarial y la escasez de elementos necesarios de trabajo. “Queremos que nos escuchen lo que estamos viviendo”, fue el pedido general. “Sabemos en la situación en que estamos, viviendo con esta pandemia, no nos queda otra que seguir trabajando y estar primeros en la trinchera con todos los colegas que corresponde al hospital de Abra Pampa, de la provincia y por qué no mencionar de todo el país y el mundo”, dijo José Patagua, jefe de Enfermería del nosocomio abrapampeño.

El personal de enfermería que se encontraba de servicio en horas de la mañana se agrupó unos minutos para hacer sentir un reclamo generalizado en las puertas del edificio de la salud. En los carteles se visualizaban pedidos como “Queremos insumos. Queremos el pago de $ 5.000. Queremos aumento salarial ya. Cubran los cargos por jubilaciones y fallecimientos. No a la disponibilidad, también tenemos vida. Que vuelvan los concursos para cubrir cargos”. (José Luis Valerio, corresponsal en Abra Pampa)

También en Tilcara y Maimará

PERSONAL DEL HOSPITAL DE TILCARA/ TAMBIÉN HIZO SENTIR SU MALESTAR.

Pasadas las 10.30, cuando llegó el camión de los bomberos de Maimará con su sirena solidaria para con los empleados de salud, comenzó en el hospital “Miguel Miscoff” el ruidazo a que convocaran los gremios. Mientras repartían escarapelas negras señalando el luto por la salud pública provincial, conversamos con representantes de los 4 sindicatos. Marina Ariza, subdelegada en Apuap, dijo que “se impulsó una medida de fuerza para expresar una situación de muchísimo malestar frente a la vulneración que sentimos por parte del Gobierno provincial, como el ajuste en salud que ya lleva muchos años y, en este último tiempo a raíz del contexto que sufrimos a nivel mundial, porque han resuelto desdoblar nuestros sueldos y pagarnos en cuotas”.

Ricardo Dionisio, delegado de Upcn, agregó que “más allá de lo que está pasando actualmente, también queremos plantear otros temas como la recategorización de todo el personal de la administración pública, y la apertura de los llamados a concurso. Acá en el hospital, desde el año pasado son cerca de veinte personas que se jubilaron o fallecieron y no se llamó a los concursos, y es necesario cubrir esos cargos. También pedimos las medidas de bioseguridad necesarias para trabajar y los $ 5.000 que anunció Nación”.

Alicia Quispe, delegada de ATE, dijo que “estamos todos con el mismo objetivo. Un tema es el pedido de que los contratados pasen a planta, así los precarizados pueden pasar a un contrato”. Belén Zambrano representa al gremio de Atsa y dijo que “estamos todos unidos y esperemos que con este ruidazo nos escuchen a nosotros y a todos los hospitales que estamos con necesidades. Pensamos en los cargos que van quedando, y que al no reemplazarlos se achica el hospital, y que se terminen las injusticias para el personal de salud, que no haya violencia ni malos tratos. Son cosas que sufren los compañeros y que nos están desuniendo, eso genera mucho dolor”. Dionisio explicó que “todas estas cosas de que hablamos no están ocurriendo sólo en el hospital de Maimará, sino que es algo común a toda la provincia”. En el hospital de Tilcara, “Salvador Mazza”, se vieron las mismas medidas del personal. (Ricardo Dubín, corresponsal en Tilcara)