Subió un homenaje a los veteranos y se hizo viral

Sin dudas que el arte de la música es un canal óptimo, para poder expresar los sentimientos, poder llevar con un mensaje determinado y sobre todo expresar ideas. Ese concepto lo tiene muy claro el periqueño Gerardo Jurado, un talentoso y joven músico, quien realizó un homenaje a los héroes de Malvinas y fue viral en las redes sociales.

Se trata de un video, donde Gerardo grabó tocando una melodía, aludiendo por un minuto de silencio, para los héroes argentinos en la guerra de las Islas Malvinas, ese material lo grabó en plaza San Martin de Perico y lo subió a la plataforma Facebook. Fue literalmente un golazo, ya que tiene alrededor de 200.000 reproducciones y lo compartieron casi 15.000 personas, eso fue un gusto para el artista.

La semana pasada fue el aniversario del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, donde murieron muchos argentinos y entre ellos el cabo Cesar Humberto Alemán, un joven de Los Manantiales y Pampa Blanca, que estudiaba la secundaria en Perico, por eso recordarlo es fuerte para esta región de la provincia y eso lo entendió muy bien el joven artista periqueño.

Gerardo es apodado "Pollito", viene de una familia de artistas en Perico, los Jurado y la familia Aramayo, que son reconocidos por tener los pesebres más antiguos de la ciudad, además siempre apostando a la cultura andina y autóctona.

El músico tiene 29 años, pero ya pasó por numerosos grupos de Perico, tocó en Los Kallpas, Kasandra, Gustavo y sus compadres, Laura Rous, Banda Nueva, entre otros.

Gerardo Jurado dijo que "ese video que hice, fue una explosión que no me la imaginé, era para compartirlo en familia y con amigos músicos, pero no me imaginé que iba a ser un éxito el video, recibí mensajes y llamados, de policías, soldados, felicitándome por el minuto de silencio de Malvinas, la verdad que esto es impensado, queríamos hacer en grupo, con el grupo que tenemos de la banda de música de la Municipalidad, pero me tocó hacerlo solo".

Además, agregó que desde el 2005 que toca. Agradeció al profesor Alejandro Julián, "de a poco me fui superando, tocando en varios grupos, en la banda de música de Perico, desde niño veía en las fiestas patronales que la trompeta era lo que más brillaba, esto viene de familia, mis dos abuelos son músicos andinos y me transmitieron el arte".