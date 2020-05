Hubo mucha actividad ayer

La Esperanza Golf Club abrió sus puertas y comenzó la actividad a pleno. "Es importante volver a empezar con todo", apuntó Agustín Lauriero, tesorero de la institución.

"Estamos con el protocolo del Comité Operativo de Emergencia y el de la Asociación Argentina de Golf, es un protocolo general que habla un poco de todo, la limpieza de cada uno, no se comparte nada, cada jugador debe llevar su toalla, su alcohol en gel, mantenemos el vestuario cerrado, la confitería en el futuro la podríamos abrir así como otros restaurantes ya están funcionando, el horario hasta las 19", explicó.

Pero también habló sobre cómo son las salidas, "no salir más de cuatro jugadores en total, es decir el grupo que salga caminando no debe ser más de cuatro, un distanciamiento entre los jugadores y de 900 metros entre grupo y grupo, por lo que las salidas son cada 15 minutos más o menos, cosa que no estén amontonados".

Para el tesorero de La Esperanza Golf Club "nada será como antes, ya no podrán juntarse, charlar, saludándose, se les da a cada uno un horario que deben cumplir para salir a jugar y deben respetarlo porque atrás llega el otro grupo", detalló.

En la víspera, alrededor de 15 jugadores surcaron el campo de La Esperanza, "estaban todos ansiosos por poder volver a la cancha, pero aquí somos pocos, máximo llegaremos a tener 25 jugadores que normalmente sucede eso los sábados, después el promedio es bajo, pero siempre hay gente", manifestó Agustín Lauriero.

Como a la mayoría de los clubes, la pandemia dejó secuelas en el aspecto económico, "somos pocos, algunos socios colaboraron viniendo a pagar la cuota, mal que mal lo pudimos manejar, pero hoy el club está en una situación económica muy complicada, pero confiamos y somos optimistas que podamos salir adelante".

Sin embargo, el tesorero del club es consciente de que tienen que regularizar algunos puntos para poder llegar a tener el subsidio, "tenemos algunos puntos a regularizar para entrar y no tenemos menores que es algo que nos puede llegar a jugar en contra".

Pero esos puntos están en la lista de objetivos de este año, como primer paso "sumamos al hóckey, cuando asumieron los nuevos dueños del ingenio La Esperanza hicimos un contrato en comodato a siete años, esos terrenos son del ingenio, nosotros cedimos una parte de unos terrenos para que hagan una destilería nueva y ellos nos pasaron la cancha de hóckey que estaba al fondo, vamos a poner todo en regla, los dos deportes, escuela de golf, hóckey y comenzar a sumar socios pero especialmente chicos que quieran jugar", finalizó Agustín Lauriero