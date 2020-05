"Pongo mi cabeza en la música, estoy creando mucho"

Ariel Alcobedo tiene la ventaja de tener su propio estudio de grabación, montado en su casa. Y entonces cuenta que graba de noche.

El domingo estrenó en sus redes "Cantor", una zamba de su autoría que grabaron artistas de distintas provincias y distintas trayectorias, como el emblema de Pitín Zalazar; Facundo Rufino, de Canto 4; Omar Monaldi, de Jujeños; Tony Izkierdo y Daniel Cuevas, de Los Izkierdos de la Cueva; Germán Kalber; Joty Gallo; Lautaro Damico; Esteban Galarse, de Quebracho; Abel Davalos; Wado Ferreyra; Agustín Isasmendi (tucumano radicado en Catamarca); Seba Córdoba, de Los Diableros de Orán e hijo de un integrante de Las Voces de Orán; Marcelo Madrid; y obviamente el autor en música y letra, el propio Ariel Alcobedo.

Ariel espera que con esta zamba su música se proyecte más allá de las fronteras provinciales.

Antes de esta zamba, salió "Tierra mía" (de su autoría), un video que venía preparando con la producción de Tony Izkierdo, con el que se proponía filmar en todos los rincones de Jujuy. Aunque faltaron algunas imágenes, cuando comenzó de improviso la cuarentena, decidió lanzar este trabajo como estaba. Eso fue al principio de este aislamiento. Un poco más adelante también lanzó "La Zahumadita", un tema que compusieron juntos, él y Tony Izkierdo, y cuyo video fue al estilo cuarentena, es decir que cada uno grabó en su propia casa (ambos tienen sus estudios), y después se hizo la mezcla para difundir en redes.

Y el domingo pasado, "Cantor".

Esta es la producción de Alcobedo "encerrado", pero hablamos con él más en profundidad.

¿Qué pensás de la cuarentena?

Por una parte, es muy triste por todo lo que se ve. A nivel personal, pienso que es un llamado de atención para nosotros los seres humanos, es una suerte de castigo, de tener tanto y no poder hacer nada y estar encerrados en este tiempo de reflexión bastante largo. Hay personas que la están pasando no tan bien.

En mi caso personal, estoy tranquilo, porque mi vida es así. Yo siempre estoy en casa, salgo a tocar nomás, que es mi laburo, y volvemos. Estoy tranquilo porque por ahora tengo para poder estar, pero es preocupante porque no se sabe hasta cuándo será esto, y en ese momento te cansa el confinamiento. Creo que da para largo. Mientras tanto voy aprovechar el momento de seguir creando. Yo tengo mi estudio, y puedo hacer todo yo. Los videos y todo lo hago yo.

¿En qué te cambió tu rutina?

Yo soy muy de la casa, de la familia, estoy todo el tiempo con mi hijo. Nosotros somos un grupo familiar de cuatro integrantes y somos de andar juntos todo el tiempo cuando no estoy tocando. Lo que cambió es que con mi hijo salimos mucho a caminar o andar en bici, y ahora no podíamos. A nosotros nos gusta mucho salir a tomar mates.

Pero en general estoy encerrado en el estudio, tocando la guitarra.

Sí estoy preocupado porque cuando pase, tenemos que ver lo económico. Muchos artistas de la música vivimos de salir a tocar. Yo soy artista cien por cien, no hago otra cosa. Doy clases acá en el estudio y trabajo con las actuaciones.

Pongo mi cabeza en la música, estoy creando mucho en mi estudio.

¿Qué me podés contar de la zamba que estrenaste en medio de la cuarentena con Tony, "La Zahumadita"?

Es de un disco que está por salir. Hoy ha cambiado el tema de la industria musical, en el sentido de que antes se sacaba el disco completo. Hoy se van sacando sencillos. Es una zamba que compusimos con Tony Izkierdo en su casa. Y en este tiempo que estamos confinados en la casa, surgió la idea de que la podíamos grabar. Ya la habíamos grabado antes en el estudio, pero ahora lo hicimos tipo casera, grabamos cada uno en su casa, y yo las mezclé para compartirla.

Tony es un referente musical nacional y un amigo. Para mí es un honor trabajar juntos. Tengo un proyecto de un disco con él, que está en un setenta por ciento terminado. De los temas que lo integran hay varios compuestos con él, y otros con Daniel Cuevas (el otro integrante del dúo Los Izkierdos de la Cueva junto a Tony), famoso por sus poesías en la música, él es un peso pesado en esto de la composición, le hace temas al Chaqueño (Palavecino), para Abel (Pintos), etc. Compuse con los dos. Y eso quedó ahí porque empezó la cuarentena, pero seguimos hablando con la intención de seguir componiendo.

¿En este aislamiento surge más la inspiración?

En mi caso yo no soy de imponerme el momento de inspiración. Simplemente no tengo una rutina de sentarme a escribir. Surge solo.

Yo ahora, sí estoy un poco más sensible. Tengo cosas nuevas. Estoy más sentado en el estudio. La mitad del día estoy en la computadora y en la guitarra.

El domingo estrenaste "Cantor", una zamba con un montón de artistas que se sumaron...

Sin querer salió algo muy lindo. Estoy esperando unos videos. Hicimos una zamba que me pertenece. Primero habíamos arrancado con Tony (Izkierdo) y empecé a invitar gente contándoles la idea en esta cuarentena, y todos se coparon con la idea, y me mandaron sus videos.

Es una zamba que grabamos entre quince artistas. Es tremenda. "Cantor" habla de esto que tenemos los cantores, que somos enamorados de la guitarra, amigos de la noche. Todos nos sentimos identificados, porque si tuviéramos que volver a elegir un oficio, volveríamos a elegir ser cantor.

¿Esta situación también fomenta el trabajo solo, subir cosas online, inspiración? Hay una nueva manera de trabajar que no es que se esté poniendo de moda, sino que es urgente y la necesitamos...

A partir de este momento, nada va a ser igual. Sobre todo la música, cuando se levante el aislamiento y vuelva la actividad, nosotros vamos a ser los últimos. No creo que haya peñas y otros espacios. Para el que lo ve con proyección, es fundamental ver que acá se ve quienes son los artistas que la pelean, autogestivos y generadores de su propio trabajo. Se ve quienes son los que han sacado cosas nuevas.

¿Sentís de alguna manera que el artista está siendo revalorado en su función social sobre todo, en esta situación, puesto que normalmente la cultura siempre es la última en la que se invierte. Pero hoy muchos organismos culturales salieron a bancar la actividad?

Sí, se han dado cuenta que es importantísimo, porque la gente lo necesita. Yo tengo un grupo que se llama "Locos por la zamba" donde subimos videos. Y yo había dejado de mandar, y me lo están pidiendo. Ahí te das cuenta que la gente está esperando que compartas algo porque lo sacás de la rutina. Este momento es muy importante para que aprovechemos los artistas independientes. Ahí vamos a marcar la diferencia.

La situación nos está demandando demostrar de lo que somos capaces en un tiempo incierto, a todos, y de manera especial a los artistas. ¿Cuánta pasión le pones para que esto siga?

Este momento es una oportunidad de darnos a conocer a nivel masivo a partir de las redes. Yo antes no le daba mucha bolilla, pero ahora estoy más atento a esto, y me sorprende cómo la gente se engancha.

A mí me conocen a nivel local y provincial, ahora con la última zamba ("Cantor") creo que va a haber un quiebre, porque participa gente de Jujuy, Salta, Chaco, un referente como Pitín (Zalazar), Catamarca, etc.

¿Qué te quedó pendiente con la cuarentena?

Tenía varias actuaciones, la más importante era la del Festival del Choclo, otra en Yavi. Estaba tocando todos los fines de semana. Nosotros no tenemos seguro, si se corta, se corta, no nos pagan.

¿Qué esperás o creés que pase?

Espero que mejoremos todos, que a partir de este mensaje que nos está dando el mundo, que si no le querés llamar Dios, llamémosle energía o ser superior. Yo creo mucho en Dios y creo que nos está dando otra oportunidad, en el sentido de que cada uno individualmente tenemos que mejorar. No existe la plata, ni nadie es más que otros, en ningún sentido. No hay condición que te salve en esta. Somos iguales. Si no nos damos cuenta de eso, no vamos a mejorar.

Estoy convencido de que, de aquí en más, nada va a ser igual. Nosotros los artistas tenemos la ventaja de poder retratar este momento. Es para el que hace música y el que escribe, un momento único. Se va a hablar por generaciones. Tenemos que dejar algún mensaje. Los artistas somos fundamentales en la sociedad. jalá se nos valore de aquí en adelante.