"Trabajamos para que quede para los palpaleños"

En el despacho de Intendencia, tuvo lugar ayer la conferencia de prensa convocada por la Municipalidad de Palpalá donde estuvieron el jefe comunal Rubén Eduardo Rivarola, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Elvio Tolaba, con el fin de dar a conocer la situación y el posicionamiento en torno al litigio legal en que se encuentran los terrenos que actualmente ocupa el Centro de Abastecimiento Mayorista (CAM). En la oportunidad también se anunció la continuidad del programa de intervenciones en la obra pública en los barrios más afectados y el plan de reperfilamiento, enripiado y adoquinado de calles en todo el ámbito de la ciudad siderúrgica.

El intendente Rivarola explicó: "Con respecto al litigio de los terrenos que ocupa el Centro de Abastecimiento del barrio Antártida, las propiedades son del Estado nacional. Esta persona en conflicto (Gabriel Romarovsky) es un concesionario que estaba ocupando el predio desde el año 81 por 25 años, es decir que desde el 2006 ya se venció esa concesión y no es propietario". Agregó que "esta persona quiere comprar esas propiedades, pero nosotros también somos Estado y estamos trabajando para que ese predio quede para los palpaleños, no para una empresa privada. Yo lo voy a defender a como dé lugar, porque allí se están generando 45 puestos de trabajo en forma directa, más los puestos de trabajo indirecto, para las familias que han puesto almacenes, puestos de venta en la ciudad y que dan de comer a mucha gente".

"Nosotros iniciamos las actuaciones legales pertinentes para recuperar el predio y que quede para los palpaleños y no para un interés privado. En días anteriores pusieron máquinas e intentaron interferir el lugar aduciendo que es propiedad de él, con lo que a través del secretario de Obras se hizo la denuncia correspondiente. Él quiere hacer negocios con más propiedades de las que figura en la concesión vencida. Esta situación está actualmente en los estrados judiciales", aseguró el jefe comunal. Agregó que "nosotros también hicimos nuestra posición legal, pero pensamos que la postura de este señor no va a prosperar porque no es propietario. Quiero aclarar a todos que nadie está usurpando nada, sino al contrario, estamos buscando beneficios para los palpaleños, la generación de puestos de trabajo para la gente", aseguró.

Rivarola apuntó que "lo más importante que buscamos es la generación de puestos de trabajo, más allá del beneficio de equilibrar los precios del mercado. Por eso hablamos con Nación que en cuanto tengamos los recursos vamos a comprar el predio para que quede para Palpalá". Sostuvo además que "siempre en estos casos está metida la cuestión política. Pero nosotros ni miramos eso, lo único que nos interesa es trabajar para el bienestar de los vecinos, buscando alternativas económicas para generar recursos económicos para las familias palpaleñas así como brindarles las obras para que puedan vivir mejor. Y en estos seis meses creo que es muy notorio que hemos dado muchas más respuestas que toda la última administración. Tenemos un proyecto de doce viviendas, se está terminando de armar con los cómputos, y si Dios quiere próximamente lo estaremos anunciando", concluyó.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Elvio Tolaba, dijo que venían "coordinando las tareas en cinco barrios, trabajando específicamente en los aspectos de circulación vehicular, espacios verdes, iluminación, en forma paralela en los mencionados barrios, por la situación deplorable que encontramos. Empezamos con actividades de acopio de material al final de 10 Hectáreas cerca del río, a fin de posibilitar el reperfilamiento y enripiado de calles, sumado a este equipo vial el espacio verde para trabajar en el desmalezamiento, particularmente la limpieza de pasto cubano". Mencionó que "Recursos Hídricos ya trabaja en dos lugares bastante críticos. El primero sobre la Puesto del Marqués, en barrio 2 de Abril. Nos hemos encontrado que las cuencas tienen los pastos muy crecidos. La intervención tiene que ver también con la erradicación del mosquito transmisor del dengue".