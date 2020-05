Artesanos piden abrir los locales y ayuda económica

Desde el inicio de la cuarentena no pueden abrir los locales y tampoco viajar para vender en otras localidades o provincias. Aseguran que están viviendo una situación crítica, piden volver a trabajar o ayuda económica.

Los artesanos jujeños que se ganan la vida vendiendo sus creaciones al turismo están paralizados desde el inicio de la cuarentena. La mayoría de ellos indica que está viviendo situaciones críticas.

Ocurre que al decretase el inicio de la cuarentena quedaron suspendidos el transporte, el turismo y las actividades comerciales. Al momento de la flexibilización de la cuarentena se fueron habilitando progresivamente las actividades económicas consideradas esenciales, recientemente abrieron los restaurantes, galerías y se habilitó la práctica de algunos deportes, pero los artesanos no fueron contemplados y continúan a la espera de poder reabrir sus locales o circular por la provincia vendiendo sus productos.

En un recorrido por el Paseo de los Artesanos de la capital jujeña, ubicado en calle Urquiza, pudimos constatar que los locales están cerrados, algunos casi en estado de abandono y otros tienen un cartel pegado en las puertas en las que se consigna un número de teléfono por pedidos.

La situación económica por la que atraviesan los artesanos es muy difícil y no parece tener alguna expectativa de mejora, dado que la prohibición para viajes y turismo se mantendría por varios meses más ante la amenaza de contagio de coronavirus.

Juan Gutiérrez, artesano textil, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, indicó que "soy un artesano local, desde la década del 80 que vivo en Jujuy y comparto un local en el Paseo de los Artesano con un compañera con quien estamos pasando un momento muy difícil sin poder trabajar".

Sobre la prohibición de abrir los locales, indicó que "el municipio no nos deja abrir, está prohibido. Yo vengo todo los días un rato porque también tengo que cuidar lo que tenemos. Un día me cortaron los alambres y estuvieron a punto de abrir el local".

Dijo que la incertidumbre de lo que pasará en adelante es muy grande, "no sabemos qué va a pasar, nadie nos informa nada, la Dirección de Cultura del municipio está cerrada. Pedimos que algún funcionario venga y nos brinde una solución. No hemos cobrado los 10 mil pesos aún así que estamos muy mal".

Jorge Mamaní, alfarero, dijo que "estamos cerrados hace dos meses y la mayoría de nosotros no tiene otra actividad que nos genere ingresos para llevar la comida a la casa.

Nuestra situación es difícil, si esto sigue vamos a tener que buscar otra cosa". En cuanto al anuncio de que a partir del 1 de junio se activará el turismo interno ambos artesanos coincidieron en que puede ser un alivio.

Las opiniones

Vivo la diaria, los días que puedo circular salgo a vender lo que puedo en las paradas de colectivos pero estamos pasando una muy mal situación. Los artesanos de verdad, los que hacemos los productos con nuestras manos, vivimos el día a día. Los revendedores tienen un poco más de reservas para aguantar por nosotros no. Yo sufrí un desalojo al inicio de la cuarentena, al no poder trabajar no pude pagar y sin contemplar la medida nacional que prohibía los desalojos nos pidieron que nos fuéramos. Estamos pasando un mal momento sin ningún tipo de certezas de parte del Gobierno, pedimos ayuda económica, ya que no pudimos abrir los locales, además que al no haber turismo las ventas bajan mucho. El público local gasta, pero en esta situación casi nada.

Estamos viendo qué vamos a hacer, creo que vamos a tener que buscar otra actividad. Estoy pensando volver a la construcción ya que esa es un actividad que ya fue autorizada a trabajar. Nosotros no entendemos por qué no podemos abrir los locales ya que no tenemos una gran cantidad de clientes que generen amontonamiento. Además, sin turismo no habrá muchas ventas. Junto a mi esposa e hijo nos dedicamos a las ollas de barro, pero con la cuarentena no hemos vendido nada y tenemos que seguir pagando impuestos y cubriendo nuestros gastos, la cosa está muy fea. Tampoco podremos salir a vender en eventos, que para nosotros eran la oportunidad de hacer una diferencia en las ventas. No hay festivales ni ferias.