Intentó matar a su exmujer y fue condenado

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a 17 años de prisión a Gustavo Isidor Garzón, luego de culpable del intento de femicidio en contra de su exmujer, en un hecho ocurrido en 2018 en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Ayer cerca de las 20 se leyó la parte dispositiva del fallo, luego de que en la producción de los alegatos la querella representada por Cecilia Cortez y Julio Molina del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género habían solicitado la pena de 20 años y la Fiscalía de Cámara representada por José Alfredo Blanco, había solicitado la pena de 18 años de prisión para el imputado.

Nuestro diario dialogó de forma exclusiva con Verónica Castilla, quien fue víctima de Garzón y actualmente se encuentra en su ciudad natal de Tafí Viejo de la provincia de Tucumán.

"Finalmente se conoció la sentencia donde el Tribunal que presidió el juez Luis Kamada y por unanimidad condenó a mi expareja. Es una sentencia ejemplar porque siempre suelen dar penas menores si no está consumado el femicidio. El hecho que yo esté viva es un milagro, me disparó a quemarropa cinco veces y me dejó secuelas irreversibles en el cuerpo, además de me dejó 38 puntos en la cabeza por los golpes que sufrí con la culata del rifle con el que me disparó. Sin embargo, temía que el hecho que yo siga viva pudiera hacer que se aminore la pena y por suerte eso no sucedió, se le dio una condena ejemplar", le dijo a nuestro diario la mujer.

"Valió la pena la perseverancia, de poder mantener firme la causa y valió la pena también que los medios de comunicación se hagan eco de este caso, fue fundamental para que lleguemos a juicio y hoy siento que se hizo justicia", dijo Castillo.

Garzón fue hallado autor del delito de "homicidio calificado agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego en grado de tentativa y cuando mediare violencia de género".

Además, la mujer dijo que su victimario no toleró la seperación y ese fue el motivo que desencadenó el ataque, que tenía un solo objetivo: acabar con su vida.

La madrugada del 29 de julio del 2018 Verónica Castillo se había hecho presente en el domicilio de su expareja Gustavo Garzón para retirar a la hija que tienen en común y tras una discusión, el acusado intentó quitarle la vida efectuándole disparos con un rifle calibre 22, provocándole heridas de gravedad en el hombro derecho, en el muslo izquierdo y en la región lumbar, además de provocarle serias heridas en la cabeza con la culata de la misma arma de fuego.

Minutos después intervinieron los progenitores de Garzón y este huyó del lugar y minutos después, se hizo presente en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro de Jujuy y se entregó, manifestando que se había "mandado una macana" y había asesinado a su exmujer.

Garzón pensó que la había asesinado, pero Castillo salvó su vida gracias a la rápida intervención del personal del Same y la guardia del hospital "Guillermo Páterson", lograron salvarle la vida.