Laberintos Humanos: Polvareda

La princesa veía sólo polvareda donde se daba la pelea entre San Jorge y el dragón, pero sabía que del resultado dependía su destino. Cuando ya se estaba por poner el sol, sintió el silencio que anunciaba el desenlace. De la humareda, que bajaba ya, vio pronto el rostro de la bestia.

Temió que echara fuego por su boca o por sus ojos, y temió la perversa fortaleza de sus garras, pero luego vio que a su espalda estaba el caballero y notó que el dragón tenía la cabeza gacha. Había sido derrotado pero no estaba muerto. San Jorge se le adelantó, cortó con la espada la larga trenza de la moza y con sus cabellos amarró al mítico animal. El abuelo aquel, el de la cuadra de mi casa, me dijo que la princesa llevó al dragón hasta el palacio, tirando de esa correa delicada, trenzada y rubia, pero que conforme andaba sentía que el dragón se empequeñecía.

Ya cuando se veían las torres de su hogar contra las estrellas, a menos de un centenar de metros, escuchó los cascos del caballo que se alejaban. Al volverse, vio que San Jorge cabalgaba ya a lo lejos. Se había ido sin despedirse, pero también vio que la fiera, a la que tanto le temió su pueblo, era apenas un ave de no más de veinte centímetros de alto. Sus plumas tenían los mismos colores que antes tuviera el dragón, batía las alas a los lados y las uñas eran las mismas, aunque ya no daban miedo. El gallo, me dijo el abuelo, saltó sobre el techo del palacio y desde esa misma mañana le cantó su grito al sol que amanecía. A ese sólo grito se redujo su bravura.