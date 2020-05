Los carpinchos de las Yungas no son sociables

Si bien estos días se ha popularizado la existencia del carpincho en las redes sociales donde lo muestran como mascotas, es un animal silvestre que vive en los humedales de nuestro país, y en menor medida habita nuestras Yungas jujeñas, motivo por el que El Tribuno de Jujuy habló con Roque Yapura, responsable del Centro de Atención de Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, quien brindó detalles acerca de este gigante roedo

Al respecto, Yapura comentó que el carpincho es un animal anfipático, es decir que puede vivir tanto en la superficie terrestre como en el agua y tiene una distribución poblacional muy amplia. Dijo que por ejemplo en los Esteros del Iberá se los puede encontrar a los costados de los caminos mientras uno no los moleste, y no son como los otros animales, por ejemplo los felinos que no son sociables, ya que cuando ven gente inmediatamente se retiran. Y en nuestro territorio, los carpinchos no son sociables debido a la poca cantidad en relación a la zona antes mencionada.

Asimismo, detalló que "acá en la provincia se encuentran carpinchos en toda la zona del Ramal, y siempre cerca de agua, pero no son sociables porque son animales que básicamente viven en el interior del monte, pero hay gente que los caza porque son buenas presas, al igual que la corzuela. A estos, muchas veces los cazan y no saben que este animal puede estar con una cría, que es lo que usualmente sucede; cazan a la madre y se llevan a la cría como mascota. Por lo general tienen una o dos crías, no más que eso, por lo menos de lo que sé del conocimiento en campo que tengo".

Destacó al respecto que está totalmente vedada y prohibida la caza de esta especie y de los animales que componen nuestra fauna silvestre porque están protegidos tanto por leyes provinciales, nacionales e internacionales.

Agregó que tenemos que saber que "de todos modos, estos animales son muy buscados para la caza y también los buscan para mascotas, pero la gente tiene que entender que los animales silvestres no son mascotas. Fundamentalmente, porque las especies silvestres son transmisores de enfermedades zoonóticas, por ejemplo la rabia. También, que cuando uno lleva un animal silvestre a las casas para domesticar como mascota, debe recordar que cuando son pequeños son hermosos pero a medida que van creciendo y entran en la etapa reproductiva, comienzan a generar problemas en la casa".

En ese sentido, Yapura destacó que "el Cafaju trabaja fuertemente en este aspecto con las instituciones educativas fundamentalmente difundiendo que los animales silvestres no son mascotas, y de esta manera se puede conectar también con lo que es el tráfico de estos animales porque hay gente que los compra, y evidentemente hay gente que los trafica, aunque específicamente los carpinchos son buscados por los cazadores".

Al respecto, Yapura señaló que "en línea general, tenemos que entender que estos animales vivían antes en todo este gran hábitat, y a medida que se fue ampliando la urbanización, se fueron ocupando tierras que eran de ellos, pero en líneas generales no son sociales con la gente y siempre van a estar lejos de la zona urbana". Asimismo, ante la gran pregunta que se hace la gente, de por qué se ven a estos animales en el ámbito del ejido urbano, dijo que casualmente es que al no haber gente en la calle por el tema de la cuarentena, evidentemente los animales están bajando pero básicamente para buscar comida. "Nosotros, por ejemplo en lo que es la Ciudad Cultural, ya hemos rescatado tres corzuelas, y también tenemos denuncias constantes de gente que está viendo corzuelas, zorros entre otros animales, cerca de sus casas, sobre todo los que viven cerca del bosque".

Yapura recomendó a la población que cuando vea un animal silvestre en la calle, se comunique con el Ministerio de Medio Ambiente de Jujuy, fundamentalmente porque para todos los animales hay una técnica de manejo. Y explicó que "alguna persona por tratar de ayudar a ese animal, lo puede herir o le puede provocar la muerte, porque todos los animales silvestres cuando están cerca de la gente, se estresan mucho y se infartan. También es muy común que ocurra que sean mordidos por los animales, y no nos olvidemos que hasta el día de la fecha, no hay vacuna antirrábica para los humanos, sólo para los animales. Y si ese animal tiene rabia y los llega a morder, van a tener un gran problema. De manera que cuando vean un animal silvestre rondando cerca de su casa, lo más recomendable es que automáticamente llamen al Ministerio de Medio Ambiente que tiene este organismo que es el Cafaju que hace la atención de fauna, y los profesionales que trabajamos allí somos especialista en el manejo de fauna y tenemos las herramientas como para realizar este manejo. Obviamente, si ven algún animal que está en el monte no es necesario que llamen, a no ser que vean que ese animal en una zona urbana, que está herido, que lo están corriendo o atacando los perros, como está ocurriendo con las corzuelas. La gente debe entender que por cualquier tipo de animal que vean, no hay que tratar de agarrarlo, sino llamar al Ministerio de Medio Ambiente, o al 388- 4565354".

Labor del Cafaju

Cabe apuntar que el Cafaju cuenta con alrededor de sesenta animales de variadas especies, desde loros hasta pumas a los que cuidan y alimentan diariamente aún durante la cuarentena. Además, se hace la rehabilitación de estos animales silvestres, y por otro lado, cuentan con animales provenientes del mascotismo. De estos últimos, dijo que "lamentablemente ya no podrán ser liberados y deberán vivir toda su vida en un recinto o jaula porque socializaron tanto con la gente, que si se los llega a liberar, ese animal no sabrá como buscar su comida porque todos los días está esperando que las personas le den de comer. Entonces, si comenzamos a sacar a los animales silvestres de su hábitat, sabiendo que la función fundamental que ellos tienen es la distribución de semillas de distintas especies, evidentemente se producirá un desequilibrio ecosistémico. Esto es un tema fundamental para saber porqué no hay que tener estos animales de mascotas. Porque transmiten enfermedades zoonósicas que nos pueden contagiar y estaríamos llevándolas a nuestros hogares; por otro lado, que está prohibida la caza en Jujuy, y por el rol que cumplen ellos en el ecosistema como dispersores de semillas".

También capibara

Este hermoso roedor es también llamado capibara, y su nombre científico, Hydrochoerus hydrochaeris. Es herbívoro, con una dieta compuesta por pastos gramíneas ribereñas y plantas acuáticas, pero se encontraron ejemplares que incluyen en sus dietas insectos y peces.

Considerado el roedor más grande del mundo, su cuerpo puede llegar a medir hasta 1,30 metros y pesar hasta 60 kilos; es redondeado con un pelaje marrón rojizo. La cabeza es pequeña con orejas chicas, ojos laterales y un hocico muy desarrollado. Las patas son cortas y robustas adaptadas para nadar y caminar por el lodo. Puede bucear y estar sumergido bajo el agua por más de 5 minutos, pero es un animal sedentario que vive en grupo con sus crías y otros ejemplares adultos. Su mayor actividad la desarrolla por las mañanas o al atardecer.

En nuestro país, estos animales habitan en zonas costeras de río, arroyos, lagunas y bañados preferentemente zona de pastizales y arbustos donde encuentran refugio.