Maimará, poderes en disputa

Lo que habría sido la inauguración del primer período de sesiones del Concejo Deliberante de Maimará, fue en cambio un discurso de la intendenta Susana Prieto, sin cuerpo deliberativo. En sus palabras señaló acusaciones hacia la gestión de Javier Ávalos, último presidente de la Comisión Municipal y actual concejal.

Manuel Ortega, presidente del Concejo, empezó por decir que "nos preocupó que su primera intención fuera la de hacer un acto abierto al público, para el que ya se habían cursado las invitaciones. Se iba a realizar en la explanada del Salón Municipal, lo cual nos motivó a presentar una nota en la policía porque contradecía las medidas del COE provincial, con quienes también nos contactamos y nos manifestaron que no tenían conocimiento del acto".

Agregó que "suponemos que deben haber actuado las autoridades porque el acto se traslada al interior del salón. Susana Prieto comenzó su discurso diciendo que yo, como presidente del Concejo Deliberante, encubría al concejal Javier Ávalos ante las acusaciones que ella le hace con referencia a su gestión como comisionado municipal. Junto a los concejales Quispe y Ávalos soy parte del bloque justicialista, lo cual no significa que no asuma mis obligaciones si es que se lo tiene que investigar a él tanto como a cualquier otro funcionario".

Aclaró que "esas investigaciones tienen que ser tramitadas por las vías que corresponden, ya sea por resolución del Tribunal de Cuentas o de Fiscalía de Estado. Con respecto a las autoridades del Concejo, creo que hace una interpretación de la Ley Orgánica de los Municipios a su conveniencia. El cargo de intendente recae en la persona votada por la mayoría, elección en la que se eligen cuatro concejales, quienes debemos reunirnos y decidir entre nosotros las autoridades del Concejo".

Explicó que "se llegaron a esos acuerdos, la presidencia recae en mi persona por tres sobre cuatro votos y, como vicepresidente, de la misma manera, se elige al concejal Javier Ávalos. Esa es la forma de elegir nuestras autoridades, no corresponde hacerlo de otra forma. En la sesión preparatoria, y por sugerencia del concejal Javier Quispe se decidió que no se decidirá día y lugar para que la intendenta diera su discurso hasta que no se nos asegure un lugar para el funcionamiento del Concejo".

Subrayó que "a esa situación se suma el hecho de que hasta la fecha no tenemos el organigrama del municipio, ignorando qué función cumple cada uno. Se le solicita al concejal Alejandro Mamaní, que responde políticamente a Susana Prieto, que debiera presentarse el contrato de la casa donde vamos a funcionar, pero no se presentó. Sólo se nos pide por nota la copia del acta de la sesión preparatoria, y sobre la discusión de la ordenanza impositiva. Desde entonces, el 30 de abril, no hubo más comunicaciones".

Resumió que "todo pareciera basarse en un capricho. No vemos intención de llegar a un acuerdo. Esta semana, como corresponde que nos reunamos miércoles y jueves, sesionaremos en algún espacio público como la plaza o a las puertas del municipio, ya decidiremos. En un municipio los poderes ejecutivo y legislativo son independientes, no es como en una Comisión Municipal donde su presidente es parte de los dos, y vamos a defender la diferencia de poderes como lo manda la ley".

También consultamos a Javier Ávalos, vicepresidente del cuerpo y último comisionado, quien manifestó que "la intendenta habló en su discurso del presupuesto y la ordenanza impositiva 2020, pero hay que tener en cuenta que por ley fue creada la Municipalidad de Maimará, y la antigua Comisión Municipal no podía legislar tal como se me reclama. Es un error en su manifestación. Mencionó hechos de la finalización de mi mandato, como deudas, que fueron firmados con ella, por acta y de común acuerdo. Tanto ingresos como egresos constan en un documento que es de público acceso".

Ávalos dijo que "la rendición de su mandato como comisionada no fue aún aprobada por el Tribunal de Cuentas, causa sobre la que los concejales tendremos que actuar. En mi gestión cumplí como lo manda la Carta Orgánica de Municipios, en cada una de las rendiciones. Para todo ello cuento con documentación respaldatoria. Habló de descuentos a los empleados bajo mi gestión, cosa que no es más que una chicana porque son por concepto por faltas injustificadas a su lugar de trabajo".

Apuntó que "me acusa de percibir dos haberes, pero tengo toda la documentación que me avala cuando fue ella quien, ejerciendo su cargo ejecutivo como comisionada, ejercía también la docencia y es algo que está prohibido por la ley. Creo que busca engañar a la gente, es como si, en vez de gobernar, quisiera actuar de jueza. Deberíamos sentarnos para convivir ambos poderes diferenciando el rol de cada uno, y si hubo irregularidades las debería determinar la Justicia".

Finalizó diciendo que "deberá demostrar la veracidad de las acusaciones que expresó contra mi persona, porque si no, deberé actuar como corresponde por la vía legal. Es algo necesario para poder construir poderes creíbles".