Gremios estatales exigen la reapertura de paritarias

Ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial para una nueva discusión salarial, representantes del Intersindical y el Frente Amplio Gremial presentaron esta mañana una nota exigiendo al Poder Ejecutivo que los convoque a una reunión para retomar la negociación paritaria, en un plazo máximo de 10 horas.

Susana Ustarez, referente del Intersindical de trabajadores indicó la necesidad de que el gobernador tomé nota de la situación de los trabajadores. "Los que está involucrado no son solo nuestro salarios, sino la dinamización de la economía jujeña que esta esperando que nosotros podamos cobrar y derramemos en la economía y en los comercios, que abren y no venden, porque no hay dinero en la calle", advirtió.

En la protesta también se sumaron un grupo de trabajadores de distintos rubros, entre ellos trabajadores de supermercados, shooping, servimotos, que denuncian que realizan su trabajos en condiciones precarias.