"Hay un gran vacío legal para la importación de hojas de coca"

-El gobierno provincial anunció la posibilidad de regalar las hojas de coca decomisadas por la Justicia Federal, ¿Es una medida acertada?.

-Estoy al tanto de la noticia, y como bien he escuchado, nosotros tenemos una ley nacional que es la ley marco de estupefacientes. Esa ley en el artículo 15 permite la práctica del coqueo ya sea para la masticación o infusiones. La problemática que se genera es que hay un vacío legal ya de hace muchos años con respecto al ingreso de las mismas, o sea, se permite una actividad de la cual nosotros no producimos, y hay un gran vacío legal ahí. Entonces, requerirlo creo yo, mediante una nota que el organismo jurisdiccional o competente que es el fuero federal ya sea que done, regale obviamente a título gratuito las hojas de coca, es un tema muy delicado y sensible.

-¿Qué aspecto sería lo más sensible?

-Lo que hay que analizar es estrictamente el marco legal, porque el artículo 15 no permite la importación de ninguna manera; ni tampoco que las fuerzas o los fueros federales hagan entrega de la misma. Lo que sí se permite es el decomiso y la destrucción del vegetal, no la entrega para consumo.

-Y qué se tendría que hacer, ¿una ley nueva para cubrir el vacío legal?

-Es que esto está netamente en manos del Poder Legislativo nacional, del Congreso de la Nación. Lo que pasa es que no se ha abordado la política netamente de las provincias del norte. Fíjese que en gobiernos no democráticos existía un sistema de cupo de ingreso de coca, donde contemplaba a Tucumán, Salta y Jujuy, y se les permitía importar hojas de coca, con los controles fitosanitarios y demás, y ahora en épocas de plena democracia no se adoptaron los carriles necesarios. Nosotros tenemos un ejemplo que sin ir más lejos es Bolivia. Bolivia, cuando asumió el anterior presidente Evo Morales, denunció la Convención única de estupefacientes de la Asamblea de Naciones Unidas, de la que Argentina también forma parte. Y Bolivia le otorgó un carácter de derecho ancestral, e incluso figura en el Preámbulo y en la Constitución de Bolivia; y se creó incluso un Viceministerio de hojas de coca.

El tema está en que nosotros no vamos a pretender crear un Ministerio, pero sí abordar una política a nivel nacional y hacer obviamente con los asesores y demás que cumplen esa función, que se aborde esta problemática, porque ahora hay una gran pregunta o un gran interrogante: cómo eliminamos una costumbre ancestral. Es imposible, porque cuando la Argentina ratificó la Convención, establecía que se permitía el coqueo durante tantos años, plazo que ya expiró en el año 89 o 90 aproximadamente. Entonces, ahora cómo eliminamos esa costumbre que ya tenemos en nuestros pueblos ancestralmente en Quebrada y Puna, localidades y demás; es imposible. Entonces, la mejor manera es abordar la problemática de cómo regulamos. Generaríamos mano de obra, evitaríamos el control particular o de alguna fuerza, y gravarla con controles fitosanitarios, máxime ahora que tenemos la Zona Franca.

Nos permitiría a nosotros exportar otros productos, y tendríamos muchísimas herramientas. Lo que hay que hacer, entiendo yo, es que hay que conformar una mesa de trabajo con distintos actores, Poder Judicial y Provincia, Poder Judicial de la Nación si se quiere, las comunidades, y los pueblos originarios y tribales que creo yo, son sujetos importantísimos para participar, porque incluso la ley así lo exige en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos propios de las comunidades. También con gente de Aduana, de Afip, médicos por supuesto; porque ya hay estudios médicos que ya desacreditan la calidad de estupefaciente.

-Entonces hay un serio problema para que esas hojas de coca sean entregadas a Jujuy cuando son secuestradas por las fuerzas federales...

-Es un tema muy delicado, el cual tiene que ser abordado de manera muy precisa por los jueces federales y fiscales, y ver si hacen o no a la entrega, porque la ley no permite.

-Por otra parte, ¿qué forma hay de controlar el desabastecimiento que la gente reclama por esta situación?

-Es muy difícil controlar el desabastecimiento porque, como decía, nosotros no somos un país productor, y el lugar de cercanía para procurarnos la hoja de coca es Bolivia. Al tener las fronteras en principio cerradas, un ingreso no estipulado, es casi imposible; porque fíjese que estamos pidiendo que entreguen algo que ha ingresado en infracción; e imagínese que con este desabastecimiento que hubo de cigarrillos, estaríamos en la misma. Entonces, cualquier provincia pediría por nota que le entregue los cigarrillos que ha secuestrado; o sea, caemos en una dicotomía realmente muy particular.

-En este marco, ¿hasta cuánto cree usted que puede subir el precio de las hojas de coca?

-Ayer hablaba con gente y me decían que un kilo ha llegado a cotizar acá en la zona de los Pericos a 18 mil pesos. Es una locura. Con el consecuente que es un vegetal que tiene un cierto tiempo de mantenimiento, y después no queda más que para la infusión, para un té. Pero sí me parece muy acertada la decisión del gobernador (Gerardo Morales) en ir con el tema, de ya por lo menos, tomar la punta de lanza e ir para adelante. Me parece que la decisión estaría tomada, en abordar el punto de vista legal, y no desconocer que el pueblo jujeño es un consumidor de hojas de coca.

Creo que sería el momento justo de armar una mesa de trabajo para abordar el tema. No va a ser un tema fácil de sacar, es delicado, pero si ya presentado y elaborado los proyectos con las personas necesarias, creo que se puede dar un puntapié inicial para un futuro, para regular esto. Y tomarlo también como una fuente de ingreso, de trabajo, de regulación.

-¿De qué manera sería esa apertura de trabajo?

-Si logramos establecer un sistema de cupo, la importación va a permitir que la gente que traiga coca actúe dentro de un marco legal; o sea, como responsable inscripto, monotributista, ya se verá de acuerdo a las categorías. Que el que vende el vegetal en su negocio esté gravado, porque sino son ganancias oscuras, no se sabe. Y de esa manera generaríamos fuentes de trabajo, ingresos genuinos, que podrían ir específicamente no a una coparticipación general sino por ejemplo, al recupero de personas que sufren adicciones. Es una cuestión que ya la he planteado en el libro, es muy difícil, pero bueno, he dado con una persona que es muy capaz que es un médico y estamos trabajando y elaborando, debatiendo, todo con esfuerzo propio. Se trata del doctor Oscar Luis Pérez Heredia, toxicólogo de la provincia de Jujuy. Es médico pediatra especialista en toxicología y forense toxicólogo.