Arrestan a un violento hombre

Un hombre de 47 años se encuentra detenido luego de agredir a su exmujer y recibir una feroz golpiza por sus hijos, que salieron en defensa de la víctima.

El violento episodio ocurrió días atrás en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas de nuestra ciudad, cuando los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas fueron alertados a través de un llamado de emergencia que en inmediaciones de la calle Marinero Uzqueda y la avenida Antenor Sajama, se estaba produciendo una feroz pelea. Cuando los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) llegaron al lugar, observaron que un hombre evidentemente herido intentó darse a la fuga, por lo que fue interceptado y luego de entrevistarse con las otras personas que estaban en el lugar, cayeron en cuenta que el hombre había atacado a golpes a su exmujer y que sus propios hijos salieron en defensa, para evitar que el violento hombre continuara con la agresión.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por nuestro diario, la relación de pareja había terminado hace un tiempo, pero cada vez que el hombre tenía la oportunidad, ingresaba a la vivienda con la excusa de ver a sus hijos y en ese contexto ocurrían los ataques de violencia de género. En el último episodio, el agresor no había tomado dimensión que sus hijos no solo evitaran que continúe golpeando a su expareja, sino que además lo agredieron con golpes de puños y patadas, logrando que se retire del lugar. Horas más tarde la mujer de 41 años se hizo presente en la Seccional 32º del barrio Malvinas para realizar la correspondiente denuncia por violencia de género y por amenazas de muerte y en esas circunstancias el hombre de 47 años quedó imputado y detenido, luego de ser asistido por el personal del Same, que concurrió también al lugar de los hechos tras el pedido de alerta.