Piden paritarias y el pago completo de los salarios

Trabajadores y dirigentes gremiales se apostaron en la mañana de ayer en frente a Casa de Gobierno para solicitar el pago completo de los salarios de todos los trabajadores estatales, el pago del bono de 5 mil a los trabajadores de actividades esenciales y la reapertura de paritarias. Declararon estado de alerta y movilización mientras esperan ser convocados a una reunión con las autoridades provinciales.

Los trabajadores estatales nucleados en los sindicatos que integran el Frente Amplio Gremial cumplieron ayer una jornada de paro con asistencia y retiro de los lugares y protesta frente a la sede gubernamental donde presentaron un petitorio.

Los dirigentes aclararon que respetando las medidas sanitarias, los trabajadores pudieron hacer escuchar sus reclamos. "No están suspendidos los derechos constitucionales, podemos expresarnos libremente", indicaron.

Susana Ustarez, referente de la intersindical y secretaria general de Apoc expresó "de nuevo el gobierno quiere criminalizar la protesta" en referencia a la gran cantidad de personal policial apostado en las veredas de Casa de Gobierno.

La dirigente aseguró que los trabajadores han demostrado que no son violentos "que reclamamos con razón y presentamos notas hasta cansarnos, sin ninguna respuesta. Pedimos paritarias, respuestas sobre los sueldos y no somos recibidos entonces nos empujan a salir a la calle".

"Los que están involucrados no son sólo nuestros salarios, sino la dinamización de la economía jujeña que está esperando que nosotros podamos cobrar y gastemos en los comercios, que abren y no venden, porque no hay dinero en la calle", advirtió Ustarez.

Luego los dirigentes pudieron ingresar al interior del palacio gubernamental para presentar el petitorio y al retornar aseguraron que exigen al Poder Ejecutivo que los convoque a una reunión urgente para retomar la negociación paritaria, en un plazo máximo de 10 horas. Además advirtieron que el Frente Amplio Gremio se declara en estado de alerta y movilización.

Rechazan el pago parcial

El referente de ATE, Fernando Acosta, expresó que "fundamentalmente vinimos a reclamar por el desdoblamiento del salarios y por el pase a disponibilidad de muchos trabajadores", mientras que adelanto que habrán acciones judiciales por este tema. "Nosotros vamos a hacer una presentación ante la Justicia por que es tremendo lo que esta ocurriendo", dijo.

Agregó que "también reclamamos el congelamiento salarial de más de 8 meses y se habla que será así hasta fin de año. En Jujuy no hubo ningún bono que si se dieron a nivel nacional, ni incrementos. Además observamos un aumento de la precariedad laboral como ocurre en el sistema de salud".

Indicó que durante la cuarentena el Gobierno "trata de ocultar la explotación y postergación de la clase trabajadora mientras mantienen negocios como el pago de préstamos en dólares. Esa plata se la hacen poner a los trabajadores y al pueblo en general", sentenció.

Sobre el porcentaje de acatamiento, dijo que es difícil de medir dado que muchas dependencia públicas están trabajando con personal reducido, pero que si se observó que en todas las reparticiones hubo expresiones de los trabajadores pidiendo mejoras salariales y laborales.

El dirigente recordó que hay pedidos ligados a la cuarentena pero también muchos otros que viene siendo deudas de hace mucho tiempo y destacó la masiva movilización que se realizó el martes en los hospitales y puestos de salud e indicó que de no haber mejoras para los trabajadores, las protestas y paros continuarán.

Muchos automovilistas apoyaron el reclamo sindical sumándose con bocinazos al pasar.

Trabajadores del sector privado precarizados

Un grupo de trabajadores del sector privado que denunciaban precarización y explotación laboral, se unieron a la propuesta de los gremios estatales. Lo hicieron exhibiendo carteles en los que denuncian explotación de grandes empresas y tapando sus rostros con máscaras de “Dalí” y “Anonymous” para protegerse de la persecución laboral. La protesta se hizo de forma simultánea a nivel nacional. Se trata de jóvenes que trabajan en shoopings, locales de comidas rápidas, cadetes que están nucleados en la Red de trabajadores informales y precarizados.

“Estamos acá porque desde que empezó la cuarentena no dejamos de ser explotados, a algunos no nos pagan desde marzo, otros van a cobrar y tienen 800 pesos, estamos viendo que aprovechan la situación para exprimirnos. Somos cientos de jóvenes jujeños que estamos pasando momentos muy difíciles. Le pedimos al Gobierno que intervenga y haga cumplir las leyes laborales”, indicaron.

Docentes

María Eugenia Mamaní, delegada zonal de Perico de Adep, junto a los trabajadores reclamaron el pago de los sueldos completos para los docentes. Aseguró que muchos docentes recibieron el pago parcial de sus sueldos y no tiene información si les están pagando el adicional por presentismo y por estar frente a alumnos, “pese a que los docentes no han dejado de trabajar, sino por el contrario hoy trabajan full time atendiendo las necesidades de las familias”. “Hicimos un arduo trabajo para recuperar y mantener el contacto con cada alumno, esta de manifiesto y fue reconocido por el gobernador y la ministra pero no fue reconocido en nuestros salarios. Es frustrante ver colegas en terribles estados de animo al ver que no cobraron ni un centavo.

Entendemos que la educación es un derecho humano y nosotros estamos garantizando ese derecho y necesitamos que eso sea reconocido en nuestros salarios. Queremos cobrar todo el sueldo para poder pagar también nuestras deudas”. Finalmente dijo que tampoco fue contemplado el gasto que realizan los docentes para garantizar la conectividad necesaria para le dictado de clases online.