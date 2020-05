Se disparó el número de los pacientes fallecidos

Murieron 24 personas por coronavirus y la cifra no sólo es la más alta sino que marcó un salto en las últimas 24 horas.

Un total de 24 personas murieron -la cifra más alta desde que comenzó la pandemia- y 255 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que ascienden a 353 los fallecidos y a 7.134 los contagiados desde el inicio del brote, informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron siete hombres, cuatro residentes de la provincia de Buenos Aires de 48, 73, 62 y 31 años; otro de 35 años, residente en la provincia de Chaco; uno de 65 años, residente en la provincia de Río Negro; y uno de 77 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires;

También murieron dos mujeres, una de 83 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otra de 90 años residente en la provincia de Córdoba.

El parte matutino consignó que murieron ocho mujeres, cinco residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 86, 89, 74, 71 y 105 años; y tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 76, 65 y 76 años.

Además fallecieron siete hombres, tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 71, 80 y 81 años; y cuatro residentes en la ciudad de Buenos Aires de 71, 66, 69 y 77 años.

Del total de esos casos, 935 (13,1%) son importados, 3.226 (45,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.169 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 79 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 153, en Chaco 9, en Córdoba 5, en Corrientes 3, en Entre Ríos 1, en Neuquén 2, y en Río Negro 4.

En tanto, no se registraron infectados en Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán.

El número total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 2.411 casos, la Ciudad de Buenos Aires 2.618, Chaco 513, Chubut 4, Córdoba 366, Corrientes 79, Entre Ríos 30, Jujuy y La Pampa 5.

En La Rioja los casos llegaron a 60, Mendoza 88, Misiones 25, Neuquén 114, Río Negro 298, Salta 5, San Juan 3, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 244, Santiago del Estero 16, Tierra del Fuego 148, y Tucumán 42. Catamarca y Formosa continúan sin registrar contagiados con coronavirus.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa ante falta de información oficial por ocupación ilegal del territorio.

Preocupación y miedo

Los vecinos de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires viven con “preocupación y miedo” ante el aumento de casos de coronavirus, sobre todo en la Villa 31 de Retiro, que hasta ayer alcanzó los 628 confirmados, como parte de los 891 positivos de coronavirus en los barrios vulnerables porteños. “Tenemos mucho miedo, fueron muchos casos y muy rápidos. Empezamos con uno y en 10 días se fueron a 57, y así fue creciendo semana a semana”, dijo a Télam Saúl Sánchez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio 31. “Está complicado, la gente se está enfermando”, agregó. “Al principio, muchos no le dieron bola al virus, casi la mitad de la gente no usaba barbijo”, dijo Sánchez, quien reconoció que “acá no podemos tener aislamiento social, vivimos mucha gente en ambientes chicos”.

Marlene, que caminaba con su hijo Tiziano en brazos, aseguró que “los contagios se dispararon por la falta de agua”. “No nos podemos higienizar bien. Tenemos miedo por los chicos”, señaló. “Conozco varias personas con coronavirus. Hay mucha gente que no se cuidó, que no usó barbijo aunque ahora se vean más”, aseveró. Ante la escalada de casos en el barrio, desde el martes pasado se inició el Operativo DetectAr, a cargo de los ministerios de Salud de Ciudad y Nación, para realizar una búsqueda casa por casa de las personas con contactos estrechos de casos de Covid-19. Hasta ayer, unos 605 hogares fueron visitados, 1.884 vecinos entrevistados y 296 sometidos a hisopados, de los cuales dieron 189 positivos.