La violencia de género en sus diferentes formas es una problemática que preocupa a las mujeres de comunidades indígenas nucleadas en la red "Huasi Warmi" que brinda capacitación y acompañamiento, haciendo un abordaje desde las prácticas comunitarias ancestrales.

Las "warmis", mujeres en quechua, se organizaron para participar de la jornada de protesta denominada ""el hambre y la violencia de genero no se toman cuarentena".

En esa oportunidad realizaron distintas actividades como la elaboración de carteles, ollas populares y charlas con los vecinos en los barrios.

Consideraron que "son las instituciones barriales y comunitarias, los comedores comunitarios, los merenderos, instituciones educativas indígenas y populares, las que están cerca de los problemas y buscan, muchas veces con falta de recursos económicos, dar contención".

Dulce Pacci, coordinadora de las casas "Huasi Warmi", indicó que las mujeres indígenas están atravesadas por muchas desigualdades y por todos los tipos de violencia de género que ocurren en los hogares, situación que es abordada desde lo comunitario y en dualidad.

Indicó que el colectivo no se identifica como feminista, sino que son "mujeres que trabajamos la equidad de género a través de lo comunitario y en dualidad, es decir en pareja". Consideran que la lucha por la equidad no debe ser abordada sólo por las mujeres, sino que debe ser encarada junto a los hombres.

Concepto de dualidad

El concepto de dualidad con el que trabajan contempla que "el amor une a dos personas que se completan mutuamente, por lo que todo abordaje de situaciones de conflicto debe ser en parejas".

"Creemos que las personas completan su existencia cuando logran conformar una pareja que los saca de la soledad y les permite pelear la vida de a dos, por eso buscamos el equilibrio entre ellos a menos que sean casos extremos de violencia donde recurrimos a la separación y protección de la mujer", explicó.

"Nosotros hacemos un abordaje de la situación de violencia de género en comunidad, buscando devolverle a la pareja la armonía y el equilibrio para que puedan tener una vida tranquila. Para eso pedimos la intervención de los ancianos de la comunidad quienes pueden conversar y buscar una salida. Queremos la equidad desde la convivencia, en lo cotidiano, desde el trabajo, en la vida política y social. Por ejemplo queremos que los hombres entiendan que ellos pueden hacer un guiso tan rico como yo y que no tengo manos mágicas sino que se trata del reparto equitativo de las tareas. A mí me gusta que un hombre me corra a la silla, pero también que me respete cuando yo hablo y que respete mis ideas", señaló Pacci.

En cuanto al rol que tienen las mujeres en las comunidades indígenas, dijo que "la mujer y el hombre tienen una valoración igualitaria en la comunidad. Las mujeres podemos ser dirigentes y nuestras parejas nos acompañan, en el caso de que haya un presidente de la comunidad hombre su pareja es su compañera y lo acompaña en la tarea. No sentimos que los varones sean mejor valorados y las mujeres menospreciadas. En nuestras comunidades los hombres pueden verse toscos pero respetan a las mujeres en su individualidad y sus ideas y las acompañan. En general no nos coartan la libertad", dijo Pacci. Consideró que empoderar a la mujer implica que encuentre un equilibrio en su vida económica, social, afectiva y espiritual para vivir una tranquila junto a su pareja y sus hijos.

En cuanto a los índices de casos de violencia que ocurren dentro de las comunidades originarias, indicó que son pocos los casos de violencia física pero si hay casos de violencia verbal o distribución desigual de las tareas domésticas.

Dijo que ponen especial atención en cambiar las conductas de desigualdad en las tareas hogareñas, buscando que los hombres compartan las responsabilidades del cuidado de los hijos y la realización de la tareas del hogar, pero que son conductas que cuestan cambiar debido a la crianza recibida.