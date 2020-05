Flor Peña confirmó que habrá una nueva integrante en "Casados con Hijos"

Luego de muchos rumores y especulaciones tras la salida de Érica Rivas del elenco de Casados con Hijos, Florencia Peña reveló que se sumará una nueva figura femenina a la puesta teatral.

La obra se estrenará en enero y contará también con las actuaciones de Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato.

Entrevistada por la revista Gente, Florencia Peña dio más destalles sobre el regreso de Casados y contó que el espectáculo tendrá otro personaje femenino. "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

Sobre la salida de Rivas, Luisana Lopilato opinó en “Intrusos”, América: "La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados…, amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”.