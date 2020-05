"Va a costar mucho, va a ser como empezar de cero"

Todo parece centrarse en la rama masculina del fútbol. Día a día dirigentes y jugadores de distintas categorías, de la más alta a la más federal "tiran y aflojan" buscando intereses propios sobre la vuelta a los entrenamientos y a la actividad oficial. ¿Pero que ocurre con el fútbol femenino?

El Tribuno de Jujuy dialogó con referentes del deporte a nivel provincial y estos expresaron algunos detalles de cómo afrontan este momento complejo, pandemia de por medio.

Laura Galán, de Tilcara, que defiende los colores de Talleres y de la selección de la Liga Jujeña de Fútbol contó: "En el grupo de Whatsapp nos comunicamos cada una hace su parte para mantener el ritmo". A lo que agregó: "No es fácil".

"No todas tienen la accesibilidad a internet", comentó la futbolista ampliando su concepto de lo complejo que es entrenar de manera virtual para varias de sus compañeras.

"No se sabe nada todavía", dijo la jugadora del "expreso" en relación a la vuelta a los entrenamientos, protocolo mediante.

"Va a costar mucho, va ser como empezar de cero", declaró Galán advirtiendo lo complicado que será el regreso al rectángulo de juego.

"El nivel en Jujuy es un nivel como muchos años no se vio", dijo la deportista ratificando el buen momento que pasa el fútbol jujeño en mujeres donde el crecimiento la llevó a jugar un gran serie finale nacional que se jugó el La Rioja donde Jujuy culminó tercero.

La jugadora del club periqueño marcó que existe, en definitiva, mucha incertidumbre con lo que será el futuro de una disciplina femenina que venía experimentando

"En Talleres formamos un lindo grupo, eso no se hace de un día a otro", dijo Galán, en relación a la hermandad que se construyó y que trajo muy buenos resultados deportivos como la obtención de la Copa Jujuy.

"¿Si somos un espejo? No sé, lo que sé es que damos una buena imagen para el público y para las chicas de inferiores de Talleres", declaró la deportista, quien a su vez contó que en las divisiones menores son alrededor de 30 chicas en el plantel.

El que también alzó su voz sobre el acondicionamiento a esta nueva realidad fue Nicolás Armella, DT de Los Perales, quien contó: "Nos ha afectado mucho, todavía no sabemos cuando vamos a volver. Mientras tanto nosotros estamos buscando la posibilidades de los entrenamientos, las chicas no pararon de entrenar en casa. Sabemos que no es lo mismo estamos trabajando para cuando la vuelta se dé no nos encuentre tan lejos de las condiciones físicas y técnicas del equipo", cerró el exjugador de Luján.