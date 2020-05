Jugadoras del Maxi de Palpalá y su gran aporte

La cuarentena por el Covid-19 también muestra la solidaridad de las instituciones deportiva aunque mantiene la ansiedad por retomar la actividad, pero priorizan la salud.

Justamente Ana María Lasserre jugadora de la Asociación de Básquet de Palpalá (ABP) y directiva de la Federación Femenina de Maxibasquet Argentino (Ffemar) junto a otras compañeras la donación de insumos para el Cuartel de Bomberos de la ciudad siderúrgica.Se trata de la entrega de 330 guantes de latex, 50 litros de lavandina y 5 litros de alcohol ya reducidos al 70/30.

Lasserre explicó que "somos la categoría maxi femenino de la ABP y a la vez pertenecemos a la Federación Femenina de Maxibásquet de Argentina y por iniciativa de esta todas las asociaciones afiliadas hicimos algún tipo de acción para donar en este momento tan crucial que está viviendo el país en medio de la pandemia por el coronavirus", agregando que "en Palpalá entre nuestras jugadoras hicimos una colecta con la que compramos guantes de latex, lavandina, alcohol y barbijos que estamos donamos en este caso a los Bomberos Voluntarios de la ciudad pero también lo haremos en el área 1 del hospital ‘San Roque’, que está trabajando con el tema del dengue con otros elementos", detalló.

Luego confesó que "estamos sin actividad así que por suerte existe el celular y hay formas de comunicarse donde tuvimos una buena respuesta de las chicas. Entendemos que los Bomberos Voluntarios de cada ciudad son las organizaciones que realmente trabajan solidariamente por la comunidad por eso hicimos esta movida".

En otro tramo la directiva se refirió a la flexibilidad en Estados Unidos para la práctica protocolar del básquet pero resaltó que "aquí está en discusión y creemos que todavía debemos esperar. El cierre tan drástico en varias actividades posiblemente tenga consecuencias económicas y sociales también porque se están generando tensiones por la falta de actividad y hoy en Argentina nos dio resultado porque si comparamos los números de muertos con otros países estamos bastantes bien", acotando que "a los ‘yanquis’ parece que les importa menos, tienen un porcentaje de fallecidos en relación a su población que es dos puntos más alto que el nuestro. No me voy a poner en la moralidad del presidente Trump aunque no me resulta simpático y tampoco comparto la apertura de la práctica en este momento cuando todo sigue latente", afirmó.

Por último adelantó que "igualmente desde la Federación se organizó un Campeonato Argentino virtual que se llama Desde Casa 2020 que exige unas habilidades en dos desafíos y en varias categorías que tienen que ver con nuestro deporte. Todo el mundo quiere volver a la normalidad, era una salida interesante todos los sábados, uno tenía el compromiso y ahora no sabemos que hacer, pero hay que aguantar. El torneo será desde el 24 al 30 de mayo y estamos viendo quiénes serán las chicas que nos representarán. No es fácil, pero hay que practicar los dos desafíos", sintetizó.

En tanto que Alejandro Pérez contó que "como presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Palpalá recibí la donación de la Asociación de Básquet con insumos que son importantes en nuestra rutina de trabajo. Estos elementos son vitales para las intervenciones".