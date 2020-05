"El 90 por ciento de los jujeños no tiene acceso a la compra de dólares"

-¿Qué es lo que está sucediendo con el dólar blue?

-Lo que vemos es un esquema de especulaciones. Estamos hablando del dólar informal, el que se maneja mayormente por especulaciones, y la suba tiene que ver con que todavía no se reestructuró la deuda pública argentina, hay presión con el riesgo país, lo rige el mercado, y también porque estamos en una situación de default técnico y real, que viene desde antes del cambio de gobierno, y mientras no exista un acuerdo va a repercutir en estas cuestiones.

Pero el dólar oficial esta en 65 pesos, el dólar turista con un 30 por ciento más, entonces se maneja un esquema de especulación, porque si bien hay gente que venderá esta moneda, no hay muchas transacciones, y menos en esta etapa de pandemia.

Fundamentalmente hay que esperar a ver qué es lo que sucede con la deuda, y a partir de ahí puede ocurrir que haya una caída importante del riego país, lo que también va a repercutir en el precio del dólar.

-Si hay un acuerdo, ¿Usted dice que puede bajar el precio del dólar?

-Si hay acuerdo, estoy seguro que va a ocurrir. El tema es que hasta ahora se sigue negociando, ahora hay una prórroga y hay que esperar hasta el 22 de mayo. Por estos días se corre una suerte de beneficios, en términos de que el FMI aconsejó a los acreedores que se acuerde, y de alguna manera, también está de acuerdo con lo que ofreció el país, con la quita tanto de capital como de intereses. En ese sentido también hay un apoyo fundamental de los países europeos, como Francia, España y fundamentalmente Alemania, y en ese sentido hay mayores posibilidades de llegar a un acuerdo, más que en otras oportunidades, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo la pandemia en la economía mundial. Todos los países están emitiendo.

-¿Es buena la emisión de moneda?

-No, no es buena, pero el mundo está emitiendo y no hay otra, porque ante esta circunstancia vos tenés dos alternativas, o emitís o pedís prestado. A la Argentina, en esta situación nadie le presta. Además el mundo está emitiendo para poder asistir socialmente a la economía, producto de este gran parate económico.

-¿La emisión es lo que dispara la inflación?

-Tenemos que aclarar que la inflación en la Argentina, si bien tiene fundamento en lo que es la "Teoría Monetarista", mayor emisión que el crecimiento de producción, acá convive con la "Teoría Estructuralista", producto de los grandes monopolios y de toda esta estructura económica que tiene la Argentina, donde un sector muy concentrado es el formador de precios.

En el mundo, la emisión está muy relacionada con que produce inflación, pero no es estrictamente la causa de la inflación en la Argentina, sino más bien tiene mucho que ver la "Teoría Estructuralista", fundamentada en el monopolio y formación de precios por parte de muy pocas empresas, como es el caso de los supermercados, que generan el 80 por ciento de lo que consume de la gente en Argentina.

-¿Cómo impacta en el bolsillo de los jujeños el precio del dólar?

-La realidad es que en Jujuy el 90 por ciento de los jujeños no tiene acceso a la compra del dólares. Si hablamos de los insumos que se necesitan a nivel internacional, se van a manejar con el precio del dólar oficial, por lo tanto eso no tendría que tener una afectación tan importante, más en esta etapa donde todo está frenado, como importaciones y exportaciones.

El verdadero problema argentino, y más en esta etapa de pandemia, es el hambre, no el dólar, porque no tiene incidencia en el bolsillo del jujeño, salvo en un grupo de clase media, que es muy reducido. Hablando en términos reales, tenemos una pobreza del 40 por ciento y pensar en que la gente que está incluida en ese sector, tan complicado de pobreza e indigencia, esté pendiente del dólar, es una burla.

Los avatares que estamos viviendo es producto de no tener un panorama certero respecto a la deuda, que lo está viviendo el país en general, pero nosotros estamos más lejanos al tema del dólar. Nuestros problemas siguen siendo los sociales.

-Entonces, ¿el precio del dólar, tanto oficial como "blue", va a disparar la inflación o no?

-Sería loable de que no haya un dólar formal y uno informal, pero esto siempre ocurrió en la Argentina, siempre en etapa de crisis. La Argentina ronda por el noveno default, cosa que no es bien vista por el mundo, pero en épocas de crisis ocurren esta cosas.

A partir de ahora todo se va a manejar en referencia al acuerdo de la deuda. A partir de allí podemos tener otra mirada en el mundo, pero también hay que ser consciente de que veníamos mal, de cuatro años de Gobierno donde se triplicó la deuda externa y se dejó un país con muchísima crisis y sin poder salir de esa situación. Y ahora en el intento de acomodar las cargas surge lo de la pandemia, dónde tenés que parar el país.

-¿Qué tanto daño le hizo la cuarentena a la provincia?

-Nos hizo muy mal, porque discontinua un nivel de actividad y al no haber actividad, el Estado no tiene recursos, mucho menos recursos genuinos. En este punto ha bajado la recaudación de los impuestos fundamentales en la provincia, como el de Ingresos Brutos, y también se redujo en forma considerable la Coparticipación donde había un nivel de economía que medianamente se mantenía, entonces por supuesto que va a afectar profundamente las arcas de Estado.

Lo más problemático es el tema de las Pymes, porque aquí muchas de ellas no van a poder soportar estar dos o tres meses sin movimiento, a pesar de las ayuda del Estado nacional, cosa que en Provincia es nulo, con total razonamiento. Por lo tanto ingresos o presupuesto para asistir a las pequeñas empresas como lo hizo la Nación, la Provincia no lo tiene, en ese sentido está muy complicada.

Lo que hay que lograr es que la maquinaria empiece a funcionar normalmente. Entiendo que a partir de ahora va a empezar un pequeño crecimiento hasta llegar a los pequeños valores normales de antes de la pandemia.

-¿Usted recomienda la compra de dólares?

-A mí no me gusta hablar de dólares. Yo creo que cuando uno tiene unos pequeños ahorros lo que hay que hacer es ponerlos en la producción o invertirlos en terrenos.