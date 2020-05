"No lo vamos a detener porque nos colabora"

Un hombre de 39 años que sufrió el robo de más de 90 mil pesos y una importante cantidad de prendas de vestir, se mostró preocupado porque luego de individualizar al ladrón, los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de Palpalá le dijeron que "no lo van a detener porque él siempre nos colabora para esclarecer hechos de robos".

Cristian Méndez es un hombre que vive en el barrio Constitución y en noviembre del año pasado sufrió el robo del cobro de una indemnización y prácticamente todas sus prendas de vestir.

"Una persona que creí que era mi amiga, un carnicero llegó a mi casa acompañado de su ayudante. Me pidió tomar unas cervezas y este ayudante que lo conoce como "Bizcocho" en Palpalá se hizo el borracho y se fue a dormir a mi pieza. Yo me fui a dormir a otra pieza y cuando me desperté me doy con la ingrata noticia que me había robado todo", le dijo a nuestro diario Méndez.

"Fui a casa del carnicero y me amenazó de muerte. Fui a la Brigada de Investigaciones de Palpalá para denunciar el hecho y lo veo al tal "Bizcocho" ahí, se iba a entregar".

Méndez contó que alrededor de una hora después, un oficial principal de apellido Herrera le dijo sin titubear que no iban a detenerlo al inculpado. "El muchacho no tiene antecedentes penales y siempre nos da nombres de los que venden droga y roban en Palpalá", le había dicho el efectivo policial al denunciante.

Además, el damnificado manifestó que quedó desconcertado cuando el mismo policía le preguntaba de dónde había sacado tanto dinero.

"Mi abogado es Fernando Bóveda y ya solicitamos que desde el Ministerio Público de la Acusación tomen carta en el asunto. Esto no puede pasar", dijo el hombre.

"El tipo que me robó se compró una moto con mi plata, sube fotos a las redes sociales con mi ropa, cuando me ve en la calle se me ríe. No entiendo qué tengo que hacer para que los efectivos de la Brigada o el ayudante fiscal hagan su trabajo, dejen de encubrir y detengan de una vez a esta persona", dijo Méndez.