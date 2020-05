"Sentía que me moría en el hospital", afirmó ayer el "Loco" Gatti

El exarquero de Boca Juniors, River Plate y la Selección Argentina de fútbol Hugo Orlando Gatti, quien se recuperó tras padecer coronavirus, contó que cuando la doctora que lo atendió en Madrid le dijo que estuvo por morir "no lo podía creer" debido a que él "nunca" sintió nada.

"Me dijeron que estuve cerca de morir. Sentía que me estaba muriendo en el hospital. Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían cada mañana que me iba ese día. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir", expresó.

Gatti, quien pasó once días internado en un centro de salud de Madrid, señaló que "fui a revisarme porque me lo pidió mi hijo, yo no sentía nada. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme".

En diálogo con El Chiringuito TV en España, el exfutbolista dijo además que "en el hospital, todos los días preguntaba "cuándo me voy" y me decían "mañana" todos los días. Ahí la doctora me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada", recordó durante la entrevista.

"Nunca tuve dolor, pero eso te tranquiliza más", reveló, a la vez que contó: "Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelve loco".

Asimismo, el exarquero de 75 años relató que "nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco. Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar".

"Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó", indicó entre risas, tras lo cual dijo que "me han matado acá, en Argentina, en todos lados, pero yerba mala nunca muere".

En el mismo contexto, el entrenador Luis Blanco, infectado y recuperado de coronavirus, reconoció haber estado "al borde de la muerte", tras una internación de más de 40 días en una clínica española en Gibraltar, donde reside.

El exDT de Gimnasia de Jujuy permaneció seis días en coma y diez en sala de cuidados intensivos.

"Entré con 40 grados de fiebre y sin poder caminar porque si daba dos pasos, me ahogaba", dijo el exjugador de Lanús, Boca Juniors y Tigre, entre otras instituciones.

"Había tocado fondo y lo que tenía que responder era el cuerpo contra el virus. El cuerpo generó los anticuerpos por los que quedé inmune: ahora no contagio y no me pueden contagiar", describió el director técnico en declaraciones a TyC Sports. Blanco, que también admitió haber soñado que "había muerto", anunció que el contagio se produjo, casi con seguridad, "en un supermercado".

"Fui con todas las precauciones, la mascarilla y los guantes. Tengo el departamento a dos cuadras del mar, estoy aislado. Es imposible que me haya contagiado en otro lado", apuntó el actual entrenador del Mons Calpe de la división máxima del fútbol de Gibraltar. El DT, que también condujo al seleccionado de Indonesia (2013), reconoció que "según los médicos, el cuerpo es el que tiene que responder".

"Por eso agarra a las personas más indefensas, las de 60 años para arriba. Si vos fumaste mucho o tenés un problema cardíaco puede ser complicado", expresó por último.

En Italia piden menos exigencias

La cúpula directiva del fútbol italiano pidió ayer al Gobierno de ese país que apruebe un protocolo sanitario para la reanudación de la actividad deportiva que sea menos estricto, al considerar que algunos de los requisitos actuales son “difíciles de cumplir”. Lo hizo tras una reunión por videoconferencia entre la Liga de la Serie A, la Federación de Fútbol italiana (Figc), la Federación Italiana de Médicos Deportivos (Fmsi) y el representante de los médicos de la liga en la que se enviaron al Gobierno unas propuestas alternativas para facilitar el regreso de los entrenamientos en equipo y, sucesivamente, de la competición. “Se analizaron los puntos del protocolo que son difíciles de cumplir y se elaboraron, con espíritu constructivo, unas integraciones que puedan resolver los problemas”, indicó el comunicado publicado por la Liga de la Serie A. “Hubo un acuerdo general sobre las propuestas finales, formuladas para garantizar una reanudación de la actividad en equipo en total seguridad, que se someterán rápidamente al ministro de Políticas Juveniles y Deporte, al ministro de Salud y al Comité Técnico Ciéntifico”, agregó.

El punto que generó más dudas en los clubes de la Serie A es el que prevé que todo el equipo respete quince días de cuarentena si se da un caso de positivo por coronavirus durante la concentración. Los equipos de la liga italiana volverán el lunes a entrenar en grupo en unos centros deportivos blindados, después de que reanudaran el 4 de mayo las sesiones de entrenamiento individual. El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, Giovanni Malagó, pese a considerar casi seguro que la Serie A se reanudará a mediados de junio, expresó sus dudas.

“Para saber cuántas posibilidades hay de que el campeonato termine sería necesario tener una bola de cristal. Este es el verdadero riesgo”, opinó el directivo a la agencia EFE. Por otro lado, la liga de fútbol de Rusia se reanudará el 21 de junio, según decidió ayer la Unión de Fútbol de Rusia, que tuvo en cuenta la reciente decisión del Gobierno de levantar gradualmente las restricciones por el coronavirus. El 21 de junio arrancará la 23º fecha con el Zenit San Petersburgo como puntero con 50 unidades, seguido por Lokomotiv Moscú y Krasnodar con 41. Precisamente el partido más destacado de la fecha será Cska Moscú y Zenit, vigente campeón que cuenta con los argentinos Sebastián Driussi, Emanuel Mammana y Emiliano Rigoni.

“Leo” Messi volvió a entrenar

Lionel Messi volvió a entrenar en Barcelona y sostuvo que lo hizo “sin pensar mucho en el coronavirus, porque de lo contrario no dan ganas de salir a ningún lado”. “Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos igual que va a ser raro todo, sin gente en la cancha, que es algo que alguna vez experimenté y se me hizo muy extraño. Y con el tema de las concentraciones, la verdad que no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias, pero hay que ver cómo queda todo finalmente”, apuntó. “De todas formas somos conscientes de que el riesgo de contagio está en todas partes. Cuando salís de tu casa el riesgo ya está ahí. Por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho, porque de lo contrario a uno no le dan ganas de ir a ninguna parte”, remarcó en una entrevista publicada por los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo.