Atacó a su novia, fue denunciado, pero está libre

Cuando la burocracia le gana al sentido común, la ayuda lógicamente tardará en llegar. Así, resolver situaciones tan delicadas como denuncias de violencia de género se torna una tarea a veces imposible y que muchas veces queda en la nada, o simplemente se abandona.

Pudo haber sido así para Micaela Núñez, que literalmente "rebotó" de un lado a otro hasta que pudo realizar su denuncia, luego de los golpes, agresiones e insultos que recibió por parte de su expareja, durante el fin de semana que pasó.

Hasta el momento la mujer solo recibió un certificado de denuncia y la promesa de avanzar con su caso. Igualmente su agresor continúa libre y el riesgo de ser nuevamente atacada continúa.

"Con mi mamá fuimos a la comisaría que está sobre la avenida Presidente Perón (Seccional 31º) para que me tomen la denuncia. Allí me dijeron que eso correspondía a la comisaría que está cerca de la colectora (Seccional 59º) en el barrio Epam 3. Fuimos y pedimos que la policía nos acompañe a buscar mi celular y mis cosas que quedaron en su casa. El lunes a la mañana cuando me levanté, tenía un hematoma en el rostro, de ahí fuimos a hacer las denuncias correspondientes", dijo.

Una personas muy violenta

Uno de los hechos de violencia de género se registró meses atrás el día del cumpleaños de su agresor, luego de una reunión familiar. En aquella oportunidad su entonces novio la golpeó, insultó, acorraló y le hizo vivir un infierno. Desde ese momento, comenzó a deambular buscando respuestas y la ayuda necesaria para frenar todo esto.

Un verdadero calvario

En su visita a nuestro diario, Micaela relató que "Ese mismo día que fuimos a hacer la denuncia nos tuvieron como una hora y media dando vueltas. Nos decían que ya nos iban a llamar y no pasaba nada. Después nos fuimos a la Seccional 33º de Alto Comedero y me tomaron los datos. Como yo vivo atrás de Ibiza me dijeron que eso corresponde a la comisaría de Sargento Cabral (Somisaría 62º), fui hasta esa seccional y me mandaron de nuevo a otra seccional. Luego de recorrer 4 seccionales me tomaron la denuncia".

"Al otro día, mi mamá volvió a la seccional para retirar la constancia y no habían hecho nada". La señora volvía de comprar el pan para desayunar a esa hora. "No tenían nada hecho. Me habían dicho que la constancia tenía que ir para la Comisaría de la Mujer y no habían hecho el trámite aún. Esto fue el lunes".

Además indicó que "el jueves fui a Paridad de Género. Hablé con los psicólogos y me dijeron que iban a dar aviso a la Policía porque él tiene el perfil y rasgos de ser una persona altamente violenta. Me dijeron que mientras yo siga yendo a las sesiones, iban a ver como seguía el tema. Pero nada más que eso. No me dieron más respuestas o decirme si al menos lo iban a detener. Yo sólo quiero que se hagan las cosas como deben hacerse, para que no le vuelva a pasar a nadie más".

El día de la agresión

Todavía con el recuerdo latente sobre lo ocurrido, Micaela contó aquella jornada infernal que vivió. "Todo empezó el domingo pasado, que era su cumpleaños. Nos reunimos a almorzar con su familia en su casa. Me senté a charlar con uno de sus primos y en un momento me pide que lo acompañe a la parada porque ya se iba. Lo acompañé sin pensar que le iba a molestar a mi expareja y cuando estábamos sobre la avenida Presidente Perón, vemos que él aparece con cara de enojado, y lo primero que hizo fue acercarse a su primo y empezó a atacarlo con golpes de puños. En eso me toma de los brazos y me increpó "por qué lo acompañaste", y me arrinconó contra el portón de una panadería y me golpeaba la cabeza contra el portón.

Me llevaba a los empujones a su casa y en un momento me hizo golpear la cabeza contra la pared. Escuché que sale una conocida mía y le pidió que me soltara, hasta que salió su marido y también le dijo que me suelte. En lo que empezó a discutir con esa pareja comencé a caminar para su casa. Antes de llegar me volvió a tomar de los brazos, me insultó y me acusaba de haber tenido algo con su primo. Ahí me dio tres golpes en el medio del pecho. Un chico con su novia, que pasaban en moto, intercedieron para frenarlo y aproveché para irme a su casa. Lo primero que hice fue entrar a la cocina y le dije a su mamá que su hijo me había golpeado y ella me preguntaba "por qué te pegó mi hijo", como si mereciera ser atacada. Entre los hermanos lo calmaron y se lo llevaron a mi expareja" y agregó que hasta el momento "ninguno de la familia de él se me acercó ni a brindarme apoyo. Es más, todo lo que hicieron fue hablar cosas que no pasaron. Un primo de él me atacó y me dijo que yo tuve la culpa de que él me haya golpeado".

Una larga relación

Su relación ente la pareja se extendió por un año y siete meses, y Micaela manifestó que aunque jamás antes la había golpeado, "psicológicamente me torturaba, pero nunca me había levantado la mano. Me celaba, me alejó de mis amigas. Controlaba todo lo mío. Mis redes sociales, el teléfono. El pasado lunes me volvió a contactar. Me decía que lo disculpe. Que estaba arrepentido de lo que había hecho".

"Perdoname"

Luego de más de 20 mensajes de insultos y amenazas de muerte que están como pruebas en la sede policial a la espera que el ayudante fiscal se encargue del asunto, la expareja de joven mujer mandó una serie de mensajes pidiendo perdón. "Estuve mal", dice algunos de los textos que la mujer entregó a los efectivos policiales, una vez que le tomaron la denuncia. Nuñez además le dijo a nuestro diario que "quiero que muchos sepan y sobre todo las mujeres se animen y cuenten. Muchas callan por miedo. Por muchas cosas se callan. Hay mucha gente que apoya estos casos. Gente me escribió para brindar ayuda y espero que aquellas mujeres que sufren de violencia de género, se animen a contar y a pedir ayuda".