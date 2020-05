Robaron una moto y pasaron por un control

Agustín Benakovich es un joven que se ganaba la vida como repartidor en su motocicleta y el 27 de abril pasado su medio de movilidad fue robado de la puerta de su casa. Desde ese entonces recorre las seccionales de la provincia para saber si hay alguna de la denuncia de su medio de trabajo.

Según se supo, el joven que tiene domicilio en las 370 Viviendas del barrio Alto Comedero descendió por unos minutos a su casa para entregar un pedido y en esas circunstancias ocurrió el robo.

"Los delincuentes amarraron la moto de mi hijo a otra y se la llevaron. Mi hijo salió tras ellos, pero no logró alcanzarlos. Allí había un control policial de la Seguridad Vial, me acerqué a preguntarles si habían visto a los ladrones y uno de ellos me respondió que sólo estaban abocados a pedir documentos", le dijo a nuestro diario Daniel Benakovich, padre de la víctima del robo.

"Lo que pido a la población es que si vio esta moto marca Yamaha YBR 125 cc de cilindradas, den aviso a la Brigada de Investigaciones. Es de color blanca, no hay muchas en la provincia con ese color, por eso solicito colaboración a la comunidad. Es la única fuente de trabajo de mi hijo, que con tanto sacrificio logró pagarla", dijo el hombre.