Se inició ciclo "Charlas café con historia"

Para respetar las normativas que se llevan a cabo en la provincia por la pandemia del coronavirus, de manera virtual comenzó el segundo ciclo de charlas denominado "Café con historia" que tendrá continuidad todos los jueves a partir de las 19 y la principal temática será la personalidad del prócer Manuel Belgrano.

En el inicio del ciclo, el jueves último, el tema "Belgrano en Jujuy y la clave de la emancipación" fue abordado por Luis Grenni, historiador miembro de número académico del Instituto Nacional Belgraniano.

Cabe apuntar que estas charlas de café se transmiten por el facebook light Joaquín Carrillo (se debe buscar el que tiene el logo del Cabildo de Jujuy que identifica al Instituto Belgraniano de Jujuy).

Asimismo, el Instituto Belgraniano jujeño tiene preparadas una serie de actividades para estos días, consistentes en varias publicaciones a través de otras plataformas como Facebook y WhatsApp, donde están haciendo no sólo este ciclo de charlas que luego también serán transmitidas por Zoom, para permitir la interactuación con los disertantes.

En ese sentido, Joaquín Carrillo, presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, adelantó que la próxima charla se titula "Belgrano en Jujuy", "en coincidencia con la jura de Asamblea del año XIII que se hace el 22 de mayo, se hablará de las dos banderas que se bendijeron y juraron en Jujuy; una el 12, que es la militar y de soberanía, y el 13, con otro sentido es la Bandera de los derechos civiles, los derechos humanos, una bandera ciudadana en la cual la es la Bandera de la Libertad Civil. Explicaremos de esas dos banderas con qué sentido las hace Belgrano. El mismo día también entrega el reglamento para las escuelas con los veintidós artículos, que es la donación de 40 mil pesos que hace Belgrano para la construcción de las escuelas. Es el 25 de mayo del 13, se lo entrega también al Cabildo. También se hablará de la avanzada en Humahuaca, como toman los chicos "Los decididos de la Patria", un ejército donde se van a destacar los chicos de entre 14 y 18 años que van a combatir en "Las piedras" por ejemplo, que será muy importante sobre todo de ejemplo a la juventud desde 14 a 35 años".

Concurso “Banderas en tu corazón”

Teniendo en cuenta que Jujuy instituyó el 2020 como “Año del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”, la Secretaría de Cultura convocó a participar del “Foto concurso en casa: Banderas en tu corazón”. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio venidero y se podrá concursar en las categorías profesional o general. El primer premio consistirá en 75 mil pesos.

La propuesta se enmarca en las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural y la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, en el “Año del General Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento. Podrán participar mayores de 18 años, de nacionalidad argentina -nativa o por opción- o extranjera con residencia acreditada en el país, durante un período de cinco años ininterrumpidos. Se podrá presentar un mínimo de una o un máximo de cuatro fotografías. Se seleccionarán tres fotos por categoría, siendo el primer premio $ 75.000; el segundo, $ 40.000; y el tercero, $ 20.000.

Además, se otorgarán seis menciones especiales y cada una obtendrá un premio de $ 5.000, seleccionándose además menciones generales, sin premio económico. Todas las obras seleccionadas recibirán un diploma y serán exhibidas en el marco de actividades que integran la planificación de eventos ligados al “Año del General Manuel Belgrano”. Para mayor información de las bases y condiciones ingresar a la página web https://www.cultura.gob.ar/concurso-de-fotografia-en-casa-banderas-en-tu-corazon-9011/ y por consultas escribir al correo electrónico fotoconcurso.banderas@cultura.gob.ar.

La programación

Para el 3 de junio, fecha en que se recuerda el nacimiento de Manuel Belgrano, Carrillo anunció que “se sacarán algunos microvideos donde se mostrarán las facetas del prócer; Belgrano educador, militar, abogado, estadista, economista, tratando de explicar todo lo que no se conoce de él, no sólo como el creador de la Bandera porque lo vieron así nomás en el Billiken o como creador de la escarapela y nada más. En realidad, lo más importante de Belgrano está en sus pensamientos en su legado que es lo que nos dejó y está vigente 200 años después”.

Entre otras de las actividades programadas que lamentablemente por la actual situación no podrá realizarse porque todos los actos se suspendieron, se encontraba la entrega de la Bandera de la Libertad Civil al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que la pongan en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Agregó que “ahora nos vemos relegados a la parte virtual, en la cual iremos construyendo, teniendo en cuenta que no es fácil por cuanto muchos de los historiadores disertantes no manejan muy bien el internet, y es difícil adentrarlos en la tecnología para ver cómo se van a conectar y cómo será la metodología”. Entre otras acciones no menos importantes que se llevan a cabo, el historiador Luis Grenni apuntó el armado de una biblioteca virtual, con los libros que han editado sus integrantes que suman cuarenta, más los libros del Instituto Nacional Belgraniano por conexión virtual, y no se consiguen en otro lugar.

En cuanto a los temas referidos en su charla a la historia de nuestra provincia, refirió que se están exponiendo debido a que “desgraciadamente, es la que menos conocemos y ocupa un lugar muy importante en la fundación de la patria de esta nación, y es la que los jujeños menos conocemos”. Recordó que “acá es donde se da la presentación de una nueva nación como la jura y bendición de la Bandera, y luego la presentación de la Bandera de los Derechos humanos, y además, del Éxodo Jujeño que es donde participa todo un pueblo, en la construcción de la patria. O sea que acá en Jujuy está toda la base y la esencia de la creación de la patria, y sobre todo fundada en la educación como lo propone Belgrano, al darles importancia a las escuelas porque un pueblo sin educación no puede defender sus propios derechos. Entonces, es todo un conjunto de medidas que marcan la fundación de la patria”, subrayó Grenni.