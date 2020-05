“Loko”, el perrito jujeño que "vende" plantitas para pagar su quimioterapia

Cuando todo indicaba que “Loko” un perro adulto que fue rescatado en la calle por la cuidadora Mariana Morales, iba a tener un final feliz, surgió otro contratiempo en la vida de este verdadero luchador. En la veterinaria al que lo habían llevado para curar unas heridas que tenía en el cuello y otras dolencias, le detectaron cáncer.

Su cuidadora que no dispone del dinero para pagarle las seis dosis que se necesitan para el tratamiento, decidió vender plantitas a fin de recolectar el dinero necesario. El atractivo de lo que ofrece, pasa no solo porque se trata de hermosos ejemplares, sino que también porque las macetas están intervenidas artesanalmente con elementos reciclados y de gran colorido. El costo de las plantitas ronda los $100.

La droga que necesita “Loko” se llama “vincristina” y es para tratar un tumor venéreo transmisible (TVT) en la base de su genital y otro al costado de su riñón. Cada dosis cuesta $1.600, pero hasta el momento dos fueron costeadas gracias a la solidaridad de los jujeños. Quienes quieran colaborar con los ingresos para cubrir las dosis faltantes pueden llamar al 0388 155-719-161. Asimismo, una vez que “Loco” esté totalmente recuperado, ya estará en condiciones de ser dado en adopción.

Un ángel que lo ayudó a tiempo

Antes que se inicie la cuarentena por el Coronavirus en todo el país, Mariana Morales, quien vive en el barrio Luján, recibió una llamada de una mujer policía que le comentó que el animalito había ingresado a la comisaria y no había quién se hiciera cargo. Cuenta que cuando se apersona al lugar, lo encontró delgado y con una grave herida en su cuello llena de gusanos. Luego de que el veterinario lo viera, en un principio le da el diagnóstico de que el perrito fue acuchillado en el cuello, por lo que debieron dormirlo para poder limpiarle la herida. “Cuando lo bañé por primera vez, noté que su cuerpo estaba lleno de heridas. No sabemos si al haber estado en la calle por un tiempo, fue atacado por diferentes perros, otros me dijeron que pudo haber sido usado para peleas”, relató su cuidadora.

No pasó más de dos semanas hasta que Morales asistió nuevamente a la veterinaria con “Loko” para ver cómo sabana la herida. En este momento es que descubrió que este valiente canino padecía cáncer. Pese a que hoy recibe una saludable alimentación y subió de peso, aún espera contar con las dosis necesarias para tratar su enfermedad cancerígena.