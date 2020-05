La Canasta Básica Total subió $1.900 en el último bimestre

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Icepsi) una familia que vive en la capital jujeña precisó 43.692 pesos para poder cubrir la Canasta Básica Total durante el mes de abril, siendo este monto 1.900 pesos superior a la de febrero, representando una suma bimestral del 4,54%.

La variación acumulada entre los meses de diciembre de 2019 y abril 2020 corresponde a un 20% más tanto en la CBT y en la CBA.

Esto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT) que es el dinero que necesita una familia tipo (cuatro integrantes) para cubrir la alimentación, los impuestos, la educación, el transporte y la salud del grupo. Los datos surgieron tras un informe que se realizó en 142 negocios ubicados en diferentes barrios de San Salvador de Jujuy.

En relación a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se dio a conocer que la misma en abril rondó en los $17.407 representando una variación del 4.54 % respecto de los datos relevados en febrero. Esto nos muestra que las familias necesitaron $757 más que en el mes de febrero para obtenerlos.

El relevamiento que el Icepsi realiza desde el mes de noviembre del 2019 constó en comparar los precios de comercios que incluyen almacenes, carnicerías y verdulerías de distintos barrios de San Salvador de Jujuy, donde consultaron por el precio de venta de 57 productos alimenticios.

Relevaron comercios de Alto Comedero, Malvinas Argentinas, Santa Rita, San Pedrito, Gorriti, Mariano Moreno, Cuyaya, barrio Norte, Ciudad de Nieva, Luján, Coronel Arias y San José.

Productos que más subieron

En el rubro almacén los productos que más tuvieron incrementos de febrero a abril son la yerba de medio kilogramo que subió de $105 a $110; el aceite mezcla de 900ml con un incremento de 80 pesos a 90; y el azúcar de un kilogramo de 50 a 55.

Mientras que en verdulerías los huevos por docena en febrero costaban en promedio 80 pesos y en abril 100; la zanahoria fue lo que más subió ya que pasó de valer $40 a $100; y la naranja de $40 a $60.

En relación al rubro carnicerías se destaca el kilogramo de nalga que pasó de 420 pesos a 460; el asado se mantuvo en $400; la carne picada pasó de valer 300 pesos a 350 pesos; y el pescado costaba en febrero 355 y en abril costó 395 pesos.

Menos incremento

El relevamiento difundido por el Icepsi muestra que en relación al bimestre diciembre - febrero la suba de febrero-abril es inferior tanto para la Canasta Básica Total como para la Canasta Básica Alimentaria.

En diciembre la CBT costó $ 36.320 y la CBA $ 14.470; mientras que en febrero rondaron en $ 41.792 y $ 16.650,57. La diferencia entre ambas es de $ 5.472 más para la Canasta Básica Total y para la Canasta Básica Alimentaria de 2.180 pesos de aumento. A diferencia de este bimestre (diciembre- febrero), en febrero - abril la suba representó 1.900 pesos para la Básica Total y $756 para la Básica Alimentaria.

Trabajo de investigación

Al respecto Eugenia Calvó, licenciada en antropología y coordinadora de la investigación, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "como referencia tomamos los productos de la canasta básica que propone el Indec, que son los que determinan la línea de pobreza y también la línea de indigencia. La CBA es el piso que tenemos de referencia para saber si una familia o persona es indigente, y la total es la que nos da el piso para saber si es pobre o no. Esta canasta comprende exclusivamente los aportes nutricionales que uno necesita para vivir pero no significa una calidad de vida, es el consumo que uno necesita para no morir".

El trabajo se inició con una prueba piloto, "desde noviembre comenzamos con esta herramienta para comparar los precios, y nos dimos cuenta que por mes hay una variación de entre el 8 y el 14 por ciento, este mes se registró del 11,64. El objetivo es hacer un informe semestral del 2020", afirmó.