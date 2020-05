"Los paisajes de Jujuy no existen en otro lado"

Como muchos argentinos, Gabriela Dadda junto a su familia decidió salir del país en busca de mejores oportunidades en medio de la crisis económica que todavía se hacía sentir en el año 2003.

Aprovechando la posibilidad que tenía de poder solicitar la ciudadanía italiana gracias a su abuela materna, la jujeña no dudó en embarcarse junto a su marido Fernando y a su pequeña niña Yazmin, en una nueva y desconocida aventura.

"Hicimos un contraéxodo. Así como llegaron nuestros abuelos italianos a la Argentina sólo con su valija, así también llegamos nosotros aquí", contó Gabriela.

Pese a haber recibido la ayuda de una pareja amiga en Italia los primeros tiempos fueron duros.

"Conseguir trabajo no fue para nada fácil. Cuando llegamos fue muy difícil porque tuvimos que empezar muy de cero, como lavaplatos y camareros. Fue tremendo pero sobrevivimos", recordó la jujeña.

Fue la misma crisis económica la que desafortunadamente no les permitió volver a la Argentina sino diez años después. Pero no todo fue tristeza y malos tiempos, a la aventura se sumó una gratificante sorpresa: la llegada de su segundo hijo Ezequiel.

Así y con el tiempo las cosas se fueron acomodando de forma natural. Actualmente viven en Lecco, una ciudad que está sobre el Lago de Como desde donde tienen el privilegio de contemplar las montañas en Suiza. Un paisaje con una belleza inconmensurable.

"Lecco es una ciudad bellísima, pero los paisajes que ves en Jujuy no existen en otro lado, lo puedo asegurar", dijo Gabriela, quien además destacó que la última vez que vino a la provincia, a diferencia de la primera, vio una ciudad totalmente renovada. "Me fascinó el paseo que hicieron sobre el Xibi-Xibi que no me hubiese imaginado nunca".

Sobre ese viaje contó también divertidas anécdotas de su paseo por el norte jujeño, de las numerosas fotos que les sacaron al cerro de Los Siete Colores y de las malas pasadas que le jugó la tan temida altura al novio italiano de su hija Yazmin.

"Yo siempre digo que tengo el corazón argentino con sangre italiana.Yo vivo en los dos, pero extraño muchísimo Jujuy", expresó Gabriela. Recordó a sus amigos, aquellos compañeros del Nacional con los que gracias a las redes sociales todavía se comunica y se pudo reencontrar en esa vuelta del 2018. "Que sigan siendo tan buenos amigos pese a haber pasado tanto tiempo. Eso sólo pasa en Jujuy", consideró.

Pero no sólo extraña a las amistades y por supuesto al tierno y cariñoso recuerdo de su madre sino que los sabores se hacen presente en su memoria. Lejos de rendirse ante la imposibilidad de conseguir ciertos ingredientes, de alguna manera los especialidades gastronómicas de su tierra se hacen realidad en su mesa. "Si quiero hacer humitas sólo las puedo hacer a la olla y con choclo en lata, lo mismo me pasa con el locro porque no consigo todos los ingredientes, pero para el Día de la Madre me tomé mi tiempo y preparé empanadas aunque aquí no se consiguen las tapas, las hice igual", dijo orgullosa. De esta manera la jujeña mantiene siempre presente a su provincia, sus costumbres, su gente y particularmente sus paisajes.

Atravesando la pandemia

Como en todo el mundo el nuevo coronavirus llegó a Italia el 31 de enero con los primeros casos positivos registrados.

Sobre cómo avanzó el Covid-19 en ese país la jujeña contó que "no lo controlaron como debería haberlo hecho. Por eso aplaudo a Jujuy por lo que hicieron. Que decidieran hacer las cosas antes que sucedan fue milagroso y que en Jujuy se tomaran decisiones que en países enteros no se consideraron fue impresionante", destacó.

La epidemia avanzó a pasos agigantados ya que hasta febrero Italia mantuvo sus fronteras abiertas. Y pese a la indicación de permanecer en aislamiento, por su tarea Gabriela se mantuvo en su puesto de trabajo, ya que es la encargada de seguridad e higiene de una fábrica de alimentos. "La peor sensación que sentí fue cuando se anunció en los medios: ‘cerramos todo’. Fue una sensación inexplicable teníamos muchísimo miedo y entramos en pánico. No sabíamos qué es lo que teníamos que hacer", recordó.

Contó que a partir del 4 de mayo se empezaron a habilitar gradualmente las distintas actividades a fin de reactivar la golpeada economía de Italia. Una nueva crisis que tanto la familia de Gabriela como millones más deberán afrontar y superar juntos como aquella Argentina del 2000, que los embarcó en esta maravillosa aventura que día a día se reescribe en la ciudad de Lecco.