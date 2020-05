Dar catequesis en los tiempos de pandemia

La pandemia por el coronavirus generó un gran impacto en la iglesia católica. Debieron suspenderse los encuentros de catequesis, las celebraciones de la misa y toda expresión de fe comunitaria.

Sin embargo, cumpliendo el aislamiento dispuesto, "ahora nos queremos desafiar a más, reinventarnos y crear nuevas formas en la catequesis familiar", dicen las orientaciones diocesanas para el dictado de catequesis en tiempos de pandemia.

En un folleto el obispo Daniel Fernández y la Junta Diocesana de Catequesis indican, entre otras cosas, que hay que priorizar los procesos y no las fechas.

El padre Marcelo Churquina se incorporó a la Junta para brindar acompañamiento a este servicio.

Entre las sugerencias brindadas a las parroquias y sus catequistas figuran "iniciar con encuentros de catequesis generales, es decir sin tener en cuenta los niveles de catequesis hasta que se normalice; brindar catequesis generales con la liturgia de la palabra del domingo, Lectio Divina; animarnos a la inscripción respetando la emergencia sanitaria y aprovechar la experiencia de acompañamiento y conocimiento del grupo para que después de la pandemia puedan continuar".

La propuesta apunta a no fijar tiempo sino privilegiar procesos. "La razón obvia es que no tenemos certeza cuándo va a cesar la emergencia sanitaria, pero aún en esta situación crítica no debemos olvidar que la tarea de la catequesis es acompañar el crecimiento y madurez de la fe en todo momento de la vida", expresan. De allí que "debemos privilegiar el proceso durante el cual el discípulo reconoce a Cristo como el maestro que lo conduce y acompañe. Vive la experiencia del encuentro con Cristo, cree en Él, vive su conversión con una catequesis permanente". E instaron a "no perder el rebaño, continuar con el pastoreo de los servidores, catequistas, grupos y familias".

Hoy la Santa Misa

Hoy es el sexto Domingo de Pascua y la Santa Misa, que oficia el obispo Daniel Fernández, se transmitirá desde la Catedral Basílica a partir de las 9.

La imagen de la Virgen de Fátima, patrona de la capilla del barrio Alberdi, acompañará la Eucaristía dado que las patronales se celebraron el 13 de mayo. Además el 15 fue la patronal de Monterrico en honor a San Isidro Labrador.

La misa se puede ver por Canal 4, 7 y 2, por el Facebook de la Catedral Basílica y por FM Santa María 104.9.