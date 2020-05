En el "Soria" la atención a oncológicos es prioritaria

En el hospital "Pablo Soria" la atención de pacientes oncológicos nunca cesó. Se atiende con prioridad a pacientes que consultan por primera vez, para definir tratamiento; a quienes ya están tratándose y se hacen normalmente las quimioterapias. Hubo tres intervenciones quirúrgicas a pacientes cancerígenos y se gestionan casos puntuales.

"Es uno de los pocos servicios que desde el inicio del aislamiento obligatorio, jamás cesó las actividades, la atención de pacientes con tratamiento. Sí estamos haciendo una selección de los pacientes que vamos a asistir en consultorio externo o triage, para reducir la concurrencia de pacientes que no lo requieran a fin de reducir el riesgo de contagio", explicó Ana Ituarte, médica y jefa del Servicio de Onco Hematología,

Se asiste a diario a los pacientes que consultan por primera vez, para definir su conducta terapéutica. También a los pacientes que están en tratamiento activo, quimioterapia, radioterapia o algún tipo de terapia oncológica vía oral y a quienes ya terminaron su tratamiento oncológico y están en control con una reducida frecuencia.

Para los pacientes que deben ser asistidos por otros especialistas, que tienen tumores que deben operarse o que necesitan radiación, se valora caso por caso debido a que por la situación de pandemia el Servicio de Cirugía está trabajando en forma restringida. Lo mismo sucede con los que requieren de radioterapia, que es un servicio privado que no depende del hospital y al tratarse de algo diario los expone al riesgo de contagio, por lo que en algunos casos puntuales se puede suplantar con quimioterapia, y supone que vaya sólo una vez por mes.

"Pero fuera de eso, tratándose de casos muy puntuales se está cumpliendo con el tratamiento con normalidad, tanto de las cirugías oncológicas como del tratamiento radiante", aclaró Ituarte. De hecho explicó que desde fines de marzo en que se decretó la cuarentena, hubo tres cirugías, que debieron gestionar porque se trata del único tratamiento posible para esos casos.

Es que el hospital "Pablo Soria" suspendió las cirugías programadas, por ejemplo por litiasis vesicular que son las más comunes, pero en el caso de pacientes con cáncer no se podían posponer así que se concretaron con indicaciones estandarizadas al ser de alta complejidad.

También están promoviendo hacerse tratamientos lo más espaciados posibles, ya que existen quimioterapias que se pueden espaciar cada 15, 21, 28 ó 30 días. Entonces están eligiendo esquemas que no son menos eficaces pero sí se pueden aplicar con menor frecuencia, de modo de exponer al paciente lo menos posible a los centros de salud. Es que con la misma eficacia que la endovenosa existen quimioterapias por vía oral que optan de modo que el paciente lo pueda hacer en su casa y tenga que ir menos al hospital.

También funcionó a la par el Servicio de Cuidados Paliativos, con la médica Daniela Carrillo, quien hace tratamiento del dolor oncológico y cuidados paliativos para pacientes con cáncer, y en pacientes con dolor controlado disminuyeron la frecuencia pero proveyendo la medicación.

"A medida que pasan los días si no se presentan casos nuevos, estamos abriendo cada vez más la atención de los pacientes, y posiblemente si seguimos en esta senda, como ahora que llevamos más de un mes sin casos (de Covid-19) probablemente que valoremos directamente normalizar la atención de consultorio externo", anticipó la médica.

De hecho en este tiempo de cuarentena no hubo menos consultas ni diagnósticos, no varió el número de quimioterapias, pese a que los otros consultorios del hospital están cerrados, y sólo se redujo el de control. Por ello Ituarte consideró que en poco tiempo debería abrirse el resto de las especialidades, porque estimó que hay enfermedades crónicas, como la diabetes, que requieren control para no agravarse.

También se gestionaron tratamientos específicos



ANA CAROLINA ITUARTE, ONCÓLOGA

En el Servicio de Onco Hematología la atención fue conforme a la acordada. En cuanto a la medicación la titular del área, Ana Ituarte, explicó que tienen cierto retraso con la provisión por varios factores, porque gran parte se trae de afuera, droguerías con sede en otras provincias, y debido a que el transporte está reducido.

El contexto condicionó también en varias situaciones especiales. Una de una paciente en tratamiento que está en Río Negro, por un trámite, no pudo volver y desde el Servicio coordinaron con pares de esa provincia y mediante Pami, para que ella continúe con la quimioterapia.

Hay otros casos que deben salir de la provincia, por ejemplo para cáncer de cuello uterino que deben seguir tratamiento en Tucumán en virtud de un convenio, para hacerse braquiterapia, que no se hace en Jujuy. En coordinación con el COE el Servicio gestionó que se concrete el traslado y que puedan hacerse el tratamiento por tres días, de modo que hayan podido volver y se haya contemplado la excepción con los costos porque no los podían afrontar las pacientes, y cumpliendo el aislamiento en el hospital de campaña,

Es que destacó la gestión del Servicio de Onco Hematología con el COE ya que se trata de pacientes carentes de recursos económicos, que por su misma enfermedad por lo general dejan de trabajar y no tienen ingresos.

También explicó que todas las decisiones en torno a la atención para el manejo del paciente oncológico en el contexto de pandemia, se basan en el Consenso intersociedades, promovido por la Asociación Argentina de Oncología Clínica, una entidad profesional que reúne a la mayor cantidad de oncólogos del país, en convenio con otras sociedades. Se reunieron 22 sociedades médicas, entre ellas las de Radioterapia, de Cirugía Oncológica, Ginecología Oncológica, con un cuestionario con el que lograron ese consenso avalado por las indicaciones gubernamentales y que define el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina.

Es que las medidas para el caso de cirugías consensuadas, se basaron en las estadísticas recientes de experiencias de casuística de Covid-19 en China, en el caso de los pacientes que ingresaron por cáncer a operarse tuvieron 3,5% veces mayor mortalidad al contagiarse de coronavirus en el período preoperatorio inmediato.

Son pacientes de mayor riesgo de sufrir complicaciones y muerte en el caso de contagiarse de Covid-19, ya que el cáncer altera las defensas y la inmunidad, con tratamientos como la quimioterapia.

El contacto es directo, tras evaluar la situación

En el Servicio de Onco Hematología del hospital “Soria” asisten las consultas telefónicas de los pacientes, de lunes a viernes de 8 a 12, al teléfono del hospital 4221559, interno 122.

Algunos pueden gestionar la atención desde los centros de salud de los barrios, y lo hacen en especial aquellos que viven en otras localidades del interior.

Generalmente concurren pacientes que finalizaron su tratamiento y que se les debe controlar regularmente durante cinco años por la posibilidad de la detección de una recaída tumoral, y los primeros dos años el control es cada tres meses y los restantes es cada seis meses. Pasados los cinco años si la enfermedad no se manifiesta se considera curado al paciente, con alta oncológica y control anual de por vida. Explicó que por ello hacen una selección de pacientes, luego de tomar su turno, evalúan si van a ver sus estudios si están bien o los citan si hay necesidad y si no lo requieren, el retraso no pasa de uno o dos meses.

Es que en el hospital no tienen servicio de “telemedicina” que permitiría contactar a los pacientes para poder controlar y evitar la concurrencia al hospital con riesgo de contagio. Sin embargo, Ana Ituarte, explicó que una de las razones es porque gran parte de los pacientes no tienen disponibilidad a internet ni a un dispositivo, celular o computadora, ya que viven en zonas rurales y/o son de escasos recursos. Es que consideró que un 70% de la población jujeña se asiste en el hospital “Soria” por no contar con obra social, y el 30% restante lo posee y se atiende en consultorios privados, inclusos algunos igual acuden al hospital.

Pelucas para pacientes

En la Campaña “Belleza Compartida” del Servicio que lleva dos años y se logró donación y confección de pelucas para prestar a las pacientes que pierden el cabello por el tratamiento, ya tuvieron recambio de sus 21 pelucas.

Tienen además mucho cabello donado guardado, ya que buscaban financiamiento para la elaboración de las pelucas.

El año pasado fueron la empresa Ledesma y Banco Macro quienes colaboraron para la producción de las pelucas en forma manual.