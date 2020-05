“Loko”, el perrito que “vendía” plantas podrá iniciar tratamiento

A partir de una nota publicada en la página web de El Tribuno de Jujuy, comenzaron a aparecer personas solidarias para ayudar a costear el tratamiento del perro “Loko”, quien fue diagnosticado con cáncer. Ayer su cuidadora Mariana Morales, confirmó que se había conseguido la última dosis que se requería para este valiente canino, por quien vendía hermosas plantitas para poder iniciar la quimioterapia y de esa manera poder salvar su vida.

La droga que ya pudo recibir “Loko” se llama “vincristina” y es para tratar un tumor venéreo transmisible (TVT) que se presentó en la base de su genital y otro al costado de su riñón. Cada dosis actualmente alcanza los $1.600. Y gracias a la colaboración de personas de diferentes puntos de la provincia y el país, se pudieron costear las seis dosis.

“La palabra gracias queda corta para tanto apoyo hacia “Loko”. Desde mi humilde lugar, pido al ser humano que no abandone a sus animales viejitos, es cuando más nos necesitan, a ningún animal hay que abandonar, ni por mudanza ni por embarazo, ni por nada. Castren a sus animales. No se cuida más al de raza que al mestizo, son iguales. Los invito a que miren y no solo vean a los animales. Ayuden al que está en situación de calle, porque no lo eligió. No se golpea, no se mata. Créanme que ellos sienten”, fueron las palabras de su cuidadora.

Un ángel que ayudó a tiempo

Antes que se inicie la cuarentena por el coronavirus en todo el país, Mariana Morales, quien vive en el barrio Luján, recibió una llamada de una mujer policía que le comentó que el animalito había ingresado a la comisaría y no había quién se hiciera cargo. Contó que cuando se apersona al lugar, lo encontró delgado y con una grave herida en su cuello llena de gusanos. Luego de que el veterinario lo viera, en un principio le da el diagnóstico de que el perrito fue acuchillado en el cuello, por lo que debieron dormirlo para poder limpiarle la herida. “Cuando lo bañé por primera vez, noté que su cuerpo estaba lleno de heridas. No sabemos si al haber estado en la calle por un tiempo, fue atacado por diferentes perros, otros me dijeron que pudo haber sido usado para peleas”, relató su cuidadora.

No pasó más de dos semanas hasta que Morales asistió nuevamente a la veterinaria con “Loko” para ver cómo sanaba la herida. En ese momento es que descubrió que este valiente canino padecía cáncer. Hoy este maravilloso perrito recibe una saludable alimentación y subió de peso, además, según señala su cuidadora es amable y cariñoso con todas las personas.