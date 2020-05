"No tenemos carne para darles a los chicos, está difícil la situación"

En el barrio Las Tipas de la ciudad de Palpalá está ubicado el comedor y merendero "Nolasco" que posee graves dificultades económicas para poder seguir solventando los gastos diarios de la alimentación que le brinda a unas 50 familias de la zona. Por eso piden colaboración de la sociedad jujeña.

Lo que más necesitan es carne pero cualquier donación de alimentos les viene bien ya que se las rebuscan para poder cocinar con todo lo que les llega. No reciben ayuda estatal y subsisten gracias a colaboraciones de empresas y familias particulares. Para colaborar con "Nolasco" el número de teléfono es 388-15510037.

A medida que fue pasando el tiempo, la pobreza y la necesidad de la gente se fueron incrementando, se vieron desbordados y tuvieron que transformar la copa de leche que fue en un principio en un comedor. "Lamentablemente no nos alcanza para darles almuerzo todos los días pero sí les damos dos veces a la semana, no tenemos carne para darles a los chicos, está difícil la situación. Esa ayuda es la que más necesitamos, nosotros somos independientes y no tenemos colaboración del Gobierno de la provincia", mencionó al respecto Susana Bejarano, referente de la institución que fue creada el año pasado.

En ese sentido, sostuvo que "yo me manejo con notas a algunos funcionarios y a veces nos ayudan, también comercios amigos, mercados y familias que se acercan que nos traen leche, azúcar y pan, por ejemplo. Pero los que más escasean son los alimentos para el almuerzo, y con eso nos las arreglamos para que alcance para todas las familias que vienen al comedor".

Bejarano indicó también que a "Nolasco" llegan varias familias numerosas de padres con 6 o 7 hijos pequeños. Además, llegan mamás solteras que trabajan y no tienen tiempo para hacerles hacer la tarea a los chicos, por eso las voluntarias del comedor les brindan clases de apoyo.

Lo que más necesitan es mercadería para los almuerzos como ser fideos, arroz, aceite, harina, sémola, verduras, frutas y lo más esencial es la carne. También se puede colaborar con leche, pan y ropa.