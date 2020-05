AF y GM, entre la pandemia y la política

Los dos protagonistas que los jujeños miran fijamente por estos días, seguramente saben que es muy probable que lo peor, recién esté por llegar: Alberto Ángel Fernández y Gerardo Rubén Morales. Las embestidas vendrán del lado del maldito virus, y del flanco siempre enclenque de la economía. Todos lo sabían: que el coronavirus estallaría en la Caba y la Amba y que el pico de la pandemia llegaría al país en junio. Y eso es lo que está ocurriendo, no sólo por la notable expansión de los contagios, sino porque se están realizando en cantidad y calidad testeos de mayor precisión, que se aproximan más a una realidad que estuvo relatada con limitaciones. Tanto o más grave, es la forma en que quedó expuesta la situación económica: y sus derivaciones. El ministro Martín Guzmán agotó sus propuestas, pero el presidente le ordenó evitar el default. Ahora todo gira en compatibilizar las contrapropuestas de los acreedores. El viernes, será el "Día D" para la Argentina. AAF invistió de superpoderes presupuestarios (y en consecuencia, de todos los demás) a su jefe de gabinete Santiago Cafiero, poniéndolo en el espejo albertista frente al Marcos Peña de Macri, para gran disgusto de la oposición que se vio obligada a criticar y también del cristinismo, a quien el jefe de ministros siempre les cayó pesado. Pero por ahora, el más poderoso sector de la coalición que gobierna, está más ocupado por seguir ganando espacios de poder, que seguramente se harán sentir oportunamente. La que explotó en las últimas horas, fue la decisión del titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous -cristinista de paladar negro- que retiró al organismo como querellante en las causas en las que la Justicia investiga los negocios hoteleros e inmobiliarios de la expresidente de la Nación y a sus hijos, conocidas como Hotesur y Los Sauces. Las razones sonaron tan insustanciales, que la OA se autodegradó de la misma forma que lo hizo Laura Alonso, -macrista de paladar negro- cuando dejó pasar por alto las acusaciones en contra de su jefe. Si siempre será así, sería mejor hacer desaparecer esa oficina, inútil y costoso enclave militante del poder de turno que los contribuyentes mantienen sin razón de ser. Algo peor: versiones no desmentidas desde Casa Rosada afirman que el acto de Crous no fue consultado ni comunicado previamente al Presidente. Se trataría de otra fuerte movida de CEFK, igual que el pedido oficial de la liberación de presos políticos, y otras, como la persistente presión por deshacerse del presidente del Bcra, Miguel Pesce. Mientras el mundo político trata de digerir esto, AAF enviará hoy al Congreso el proyecto de Reforma Judicial, como "para que vayan pensando", atizando la hoguera de los escándalos y los malos augurios. El proyecto para desarmar a Comodoro Py, buscaría elevar de 12 a 54! los jueces, llenando la mayoría de casilleros con amigos. Los políticos siguen las formas de manual para controlar a la Justicia: lo hizo Néstor Kirchner al asumir la gobernación en Santa Cruz, GM en Jujuy 2015, y ahora, AAF para completar el modelo. En la oposición, que venía acompañando todo a regañadientes (amparada en la excusa cada día más insípida de la pandemia), o ladrando pour la gallerie, cundió la bronca, el desconcierto y sus internas descarnadas. Este clima, alcanzó al Gobernador de Jujuy, quedó como el queso del sándwich, en el delgado equilibrio donde lo aprietan desde los dos lados.

¿Por qué todas las movidas repercuten en Jujuy? Porque la economía es una ola que arrastra a todas las provincias, especialmente a las frágiles y endeudadas, y porque hasta aquí, la pandemia sigue ocupando el primer plano, con sobradas razones pero también como pretexto. Porque en lo político, la pelea evidente a nivel nacional dentro del oficialismo (entre el albertismo en formación y el cristinismo puro y duro) y en la oposición, (entre los que se arriman al gobierno y los que quieren combatirlo) está cada día más presente. Todas las recientes designaciones de funcionarios de organismos nacionales en Jujuy, tienen el indeleble sesgo cristinista, mien tras la relación Presidencial es casi puramente institucional con el gobierno local. Los adoradores de las encuestas afirman que hay una nueva línea de malos y buenos, en ambos bandos: En el Frente de Todos, ya perfilan a Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, como los delfines para ir mirando al 2021/23. En Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal son los posicionados. Pero el jefe de la Caba y el GM son mirados de reojo por los correligionarios que los ven muy pegados al albertismo. A través del cristal político la crítica fluye fácil, pero si se antepone el deber de gestionar y administrar un gobierno entre dos crisis, se pueden comprender cercanías y tolerancias. Y hasta la dura reacción del GM para con sus críticos: "Quienes se sientan incómodos con la posición de apoyar las medidas oficiales, deben ir al psicólogo". Como si fuese poco, admitió que en JxC "no hay una mirada unificada sobre cómo se administra la pandemia". Dijo lo obvio, y eso lo aleja del círculo selecto de referentes nacionales que no sacan los ojos del 2021/23. El GM debe seguir recibiendo ayuda fresca para mantener vivo al Estado y, debe licuar -entre otras cosas- la amenaza de muchos K de reflotar el proyecto de intervención a la Justicia local, lo que sería un desbarajuste descomunal. Los malos de las encuestas, son los duros: CEFK, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La expresidente seguirá ejerciendo cómodamente el mayor poder dentro del FdT, pero a los duros del PRO, se les va apagando la estrella que los alumbró en el poder.

En el PJ hubo días febriles y extensas reuniones entre dos sectores bien definidos. La línea que orienta el presidente partidario, y vicepresidente segundo del Poder Legislativo, Rubén Rivarola, y el variopinto grupo de legisladores, que critican el respaldo brindado últimamente al oficialismo. El partido puso blanco sobre negro y dio parte a la junta de disciplina para suspender la afiliación de cuatro legisladores integrados al bloque justicialista (Alejandro Snopek, Débora Ruth Juárez Orieta, Alejandra Noemí Cejas y Juan Cardozo) con el obvio castigo de la carta orgánica para quienes han concurrido a elecciones en agrupaciones políticas que enfrentaron al PJ. Esta semana puede ser decisiva para la suerte de lo que hasta hoy se llama Bloque Frente de Todos Partido Justicialista, nombre que intenta abarcar a la heterógenea coalición que hace pocos meses, se preparaba para otra resonante victoria en las próximas elecciones.

Aunque sea inoportuno, como se ve, todos los movimientos de los círculos concéntricos que rodean al poder, se van orientando hacia el reacomodamiento político. Porque aunque parezca lejano, comenzó a percibirse el olor a año electoral, donde recalarán los sobrevivientes de la pandemia y sus efectos colaterales. La repercusión en Jujuy es obvia: el PJ que tenía todo al alcance de la mano, estará obligado a reinventarse una vez más. La UCR ya debería empezar a blanquear sus debates y a pensar una sucesión presentable. La Izquierda resistirá