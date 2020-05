"Se rompió la cadena de valores en las artes escénica"

Gabriela "Gaviota" Espinoza, es actriz, docente y gestora cultural. Vive con su pequeño hijo, y cuenta que tomó esta cuarentena con disciplina y mucha armonía, como una gran oportunidad de aprendizaje para ambos, y se propuso que esta pandemia le deje algo positivo.

Es que, a Gaby, este tiempo le sirvió para profundizar en distintas aristas que venía trabajando desde hace algún tiempo. Por un lado, como actriz independiente, dice que está dejando mejor armado su canal de Youtube, con propuestas algunas divertidas (juegos) "porque extraño actuar", comenta, y por otro, con contenidos más elaborados. Confiesa que desde hace tiempo tiene el deseo de ser Youtuber "pero no me animaba por mi edad", dice, concepto que cambió en estos tiempos en que todas las generaciones se volcaron a los medios online.

También está produciendo videos con contenidos de libros. "Voy grabando la lectura de libros y cuentos para niños, adolescentes y adultos, con listas de reproducción públicas de cuentos, canciones con manos, juegos de manos, videos de Tik Tok, etc.", cuenta.

Además, como integra el grupo de improvisación, Impro Juy, cuenta que está reuniéndose virtualmente una vez a la semana para hacer rondas de improvisación, y contactándose con el maestro del grupo en esta disciplina, Sergio Pari, un argentino residente en Perú. En este sentido también forma parte la página Los Violinistas del Titanic, donde interactúan con improvisadores de todo el mundo.

Por otro lado, en su labor como docente, dice estar fascinada con las clases virtuales. Y es que para ella todo es un desafío.

"Desde el 13 de marzo cuando se anunció la cuarentena en Jujuy, nos adherimos al confinamiento con mi hijo muy ordenadamente", confiesa. Y en esta relación con su hijo, ahonda en otro propósito con el que está cumpliendo en este marco. "A partir de la cuarentena, comencé a hacer algo que hace mucho tenía ganas de hacer con mi hijo, que es ser "homeschooler" (educación en el hogar). Recién lo pude hacer desde este año a partir de esta situación. Tengo en mi casa un espacio bien iluminado, con una mesa amplia y una pizarra. Antes que nazca mi hijo, yo venía con esa idea en la cabeza, de que a Jujuy le hace falta una escuela con el Método Montessori (método de enseñanza que se basa en la necesidad de adaptarse al entorno, y en la libertad). Es una pedagogía que también aplico en mis clases de teatro, como eliminar el "no", la disciplina positiva, y las herramientas que a mí me fueron dando las lecturas de otras formas alternativas que aplico ahora en casa", comenta la artista, y asegura "pago en euros esa capacitación, porque me interesa. Normalmente son páginas de España, que me sirven para encontrar métodos más adecuados a niños, adolescentes y adultos. Son todas las edades a las que yo doy clases".

Como gestora cultural cuenta que está haciendo seminarios con la UNAM Universidad de México, y está en contacto con gestores de muchos países.

Con todo, su reflexión ante esta cuarentena: "No tuve angustia por no salir, necesitaba este tiempo de introspección. Sí es preocupante el campo cultural, porque si bien se valora que la cultura está ayudando a sostener la salud emocional de la gente. Pero esta cultura está digitalizada y perdemos la proximidad. Los artistas y gestores culturales vamos a tener que pensar las estrategias para la pospandemia. La cultura en tanto y en cuanto es un derecho, está muy vulnerada, y las condiciones de precarización se aceleraron con esto".

Y continuó: "Las nuevas formas de hacer virtuales, no se van a ir, sino que se incorporan a las formas de producción escénicas. Por ejemplo, con mi equipo de improvisación estamos pensando en funciones en vivo", comenta.

"El Covid vino a romper la cadena de valores en las artes escénicas, porque las actividades culturales son percibidas como contagiosas. Incorporar nuevos hábitos de higiene es disciplinar los cuerpos como diría (Michael) Foucault", concluye.