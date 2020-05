Día Internacional contra la homofobia y otras yerbas

Nuestro querido lector sabe que cada lunes la entrega cultural y musical en especial desde este rinconcito de Europa le está esperando.

Los tiempos del coronavirus han limitado nuestra libertad de hacer lo que queremos, movernos por donde queremos y reunirnos en familia o con amigos. También han coartado la cultura: conciertos que no se pueden realizar, cines cerrados, restaurantes y cafés que sólo ofrecen comida para llevar o café para tomar en un vaso de papel o plástico.

Todo ha cambiado de un día para el otro. Las reglas del aislamiento voluntario, que poco tiene de voluntario pero que es necesario para preservar la salud de nuestros mayores y de la parte de la población de salud más frágil, han limitado nuestros movimientos.

Así, los artistas y músicos que vivimos de conciertos hemos visto reducidos nuestros ingresos al máximo, aquí y en la China. No hay un país que se haya librado de la pandemia aún y que no haya tomado medidas preventivas. Pero así también muchos países ayudan o contribuyen con los artistas y hacedores de arte en estos momentos tan difíciles.

No sólo se han cancelado conciertos, óperas, festivales sino también producciones de teatro y cine. Un festival muy famoso en Europa es el Festival de la Canción Eurovisión o Eurovision Song Contest, que es una suerte de competencia de países que son representados por cantantes jóvenes y de estilo variopinto. Este festival empezó en Suiza en 1956 para celebrar un festival en una Europa en paz y hermanada. Al principio se hacía con orquesta en vivo y con un jurado.

Actualmente se hace con música pregrabada o con una banda propia y con efectos visuales a veces exagerados. También la forma de votar a la mejor canción no es sólo con un jurado, sino que el voto del público europeo a través de mensajes de texto es decisivo. Cantidad y no calidad, pues la decisión de tener un ganador es actualmente muy controvertida.

Este festival es quizás poco conocido en Argentina, pero mirando en Facebook vi que hay fanáticos del Festival Eurovisión, incluso en Salta y Jujuy. Me llama la atención como un festival tan europeo es conocido en las montañas y valles de Jujuy, pues actualmente la mayoría de las canciones son en inglés.

Al principio las canciones tenían que ser escritas y cantadas en el idioma que se hablaba en el país. Luego el inglés fue ganando campo, como en tantos otros y la mayoría de las canciones se cantan en inglés, salvo algunos países que orgullosamente y como debe ser, cantan en su propio idioma. Es el caso de España, Italia y Francia, que son países que tienen un lugar seguro en la final pues ponen más dinero. Los países que ponen menos dinero o nada, son los “grandes”, como se llaman, y deben someterse a dos rondas de competencia, donde se eligen los que mayor número de votos tenga.

Muchos cantantes han empezado su popularidad en este festival, como el grupo Abba de Suecia con su canción “Waterloo” y Céline Dion, que representó a Suiza, cantando en francés.

Actualmente el número de participantes ha aumentado muchísimo, pues se han sumado casi todos los países de la ex Unión Soviética, incluso Rusia. Pero también se sumaron países no europeos como Azerbaiján y algunas veces Turquía, pero por la aprensión contra el público gay que viaja para celebrar a los artistas de este festival, retiró su participación.

También Australia, país tan lejano pero que se interesa por este festival manda regularmente un representante.

Muy controvertida es la participación de Rusia, pues es sabido que la mayoría del público que viaja, celebra y vive con entusiasmo este festival es homosexual. Lamentablemente Rusia y muchos de los países en su tiempo comunistas son homófobos y propagan el odio sin medida hacia las minorías.

Este año se celebró el Festival en Rotterdam, pues los Países Bajos ganaron la competencia en 2019. Debido a la pandemia no se pudo celebrar como se acostumbraba, sino que se pasaron por televisión los videos de los concursantes con la moderación de profesionales músicos de los Países Bajos. Claro que este año no hubo ganador, pues no hubo votación y los cantantes sólo emitieron un mensaje de optimismo al público.

El caso de Israel es interesante, pues no es Europa pero ganó un par de veces la competencia. Contra todas las apuestas, ganó una vez con una cantante transexual, Dana Internacional, y con Netta, una cantante con sobrepeso pero que aprovecha su look para hacer frente al bullying.

En esta edición, Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebró ayer, recordemos que el odio no lleva a ningún lugar. ¿Por qué discriminar y no aceptar, cuando otras cosas que sí son dañinas se las toma como válidas? ¿Qué tiene de malo vivir la vida como uno mejor la puede vivir, siempre y cuando respete a los demás y sobretodo, a sí mismo?