San Martín de Tucumán irá al TAS para reclamarle a la AFA el ascenso

El fútbol argentino fue suspendido por la pandemia de coronavirus, y es por eso que Claudio "Chiqui"Tapia dio por terminada la Copa de la Superliga que se estaba disputando, además de suspender los descensos por dos temporadas.

Estás noticias alegraron a unos, pero a los otros los enfureció. Es que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino anunció que los ascensos a la Primera División se definirían dentro de la cancha, en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan.

Está medida causó enojo en uno de los principales equipos de la Primera Nacional que estaba por ascender. Estamos hablando de San Martín de Tucumán, conjunto que perdió la categoría en la temporada pasada y ahora estaba como único líder de la tabla.

"Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos", expresó Roberto Sagra, presidente del "ciruja" tucumano.

En diálogo con TyC Sports, el dirigente del club norteño agregó que "si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".

Lo que piden los dirigentes de San Martín de Tucumán es que si se dejaron sin efecto los descensos, uno de los ascensos le corresponde, ya que lideraba la Zona 2 cuando la AFA decidió suspender los torneos.

Pese a ello, desde el club tucumano abogan por que el torneo de ascenso continúe disputándose, tal lo estipulado, pero si la AFA anula los descensos reclaman el pasaje a la categoría superior.

No obstante, la AFA aún no se refirió, ni definió, qué sucederá con el torneo de la Primera Nacional, más allá de que la Copa Superliga, que estaba en desarrollo, fue dada por finalizada a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Jugar después del mes de junio nos pone en una situación muy difícil, ya que no podremos contar con el mismo plantel que venía primero en la tabla de posiciones. Es muy grande el perjuicio deportivo y económico que nos ocasiona esta decisión de la AFA", afirmó Sagra.

