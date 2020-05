El fútbol sin pelota toma ritmo de a poco

De a poco la cuarentena por el Covid-19 se va descontraturando en Jujuy y la apertura protocolar del Comité Operativo de Emergencias (COE) de algunas actividades físicas al aire libre, dentro de espacios con cerco perimetral, avanzaron como es el caso del Club Atlético Gorriti. Es que ayer comenzó con los entrenamientos de fútbol en el estadio "Fausto Tejerina" aunque sin la redonda. Sólo trabajos físicos, pero sin materiales, respetando las recomendaciones permitidas para su desenvolvimiento.

Se realizaron trabajos físicos sin pelota en el campo de juego del estadio "Fausto Tejerina" tomando todas las medidas sanitarias.

Entonces desde la entidad de avenida Éxodo de nuestra capital vienen siendo los pioneros en el deporte más popular del mundo, pero con otras disciplinas también. Por ese motivo se fijó que el fútbol en Primera y Reserva se dicta de lunes a jueves de 15 a 17 en dos turnos a cargo de Fabián Belizán; fútbol femenino miércoles y jueves de 15 a 17 al mando de Carlos Daniel Martearena; vóley masculino y femenino de lunes a jueves de 15 a 18 a cargo de Oscar Lozano; hándbol masculino y femenino los miércoles y jueves de 17 a 19 al mando de Sergio Tintilay; zumba de lunes a jueves de 17 a 18 con la profesora Silvana Acosta; taekwondo los martes y jueves de 17 a 19 a cargo de Luis Armella y gimnasia rítmica está expectante para arrancar con Luis Flores.

Fabián Belizán, técnico de la Primera local y Reserva de Gorriti contó que "esto es el proceso de trabajos que tuvimos tras las reuniones, de armar y consensuar para que el COE nos habilite entrenar. Siempre siguiendo los pasos requeridos de bioseguridad hoy -por ayer- se entrenaron los chicos con terminación impar. Por los máximos permitidos dentro de nuestra infraestructura tenemos un máximo de 20 en la cancha de fútbol pero contamos ahora con 13 jugadores y 3 del cuerpo técnico. Mañana -por hoy- nos toca trabajar con los números pares donde tenemos 2 grupos donde tenemos que limitarnos a los tiempos que nos permite el COE que es de 40' minutos", manifestó.

En la misma línea argumentó que "siguiendo las exigencias no está permitido el uso de materiales y se trabajó estrictamente en lo físico. Los profes ya venían trabajando de forma virtual con los muchachos haciendo un poco el diagnóstico y la evaluación de como estaban físicamente pero interactuar con los compañeros no es lo mismo que trabajan con la plataforma Zoom porque te predispone y estimula de una manera diferentes para realizar las actividades de otra manera", agregando que "no vinieron autoridades pertinentes del COE a controlar por el momento. Lo que sí nosotros mantuvimos el protocolo desde lo que es el ingreso al club hasta lo que es el egreso de los jugadores, lo venimos aceitando para se haga costumbre. Hoy se inició fútbol y vóley. Mañana -por hoy- vienen los jugadores terminación par y además de fútbol se inicia fútbol femenino y las divisiones inferiores y posteriormente se suma hándbol", adelantó.

En cuanto a esta nueva experiencia al frente del plantel del "diablo rojo" para lo que será en algún momento la competencia oficial liguista señaló que "en lo personal es un desafío por estar al frente de la máxima categoría del club. Uno se formó aquí, hice desde novena hasta sexta y consideramos que haciendo algo importante desde la Escuelita y pasando por todas las categorías se puede mostrar la diferencia y ponerlo a Gorriti donde merece estar", concluyó el entrenador.