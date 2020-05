La Ajem espera la aprobación del Comité Operativo de Emergencia

La Asociación Jujeña de Enduro y Motocross, Ajem, presentó un protocolo ante el Comité Operativo de Emergencia para poder volver a practicar la actividad a modo recreativo. "Expliqué que esto no es para la competencia o hacer un entrenamiento de alto rendimiento", apuntó Manuel Quintar.

El titular de la Ajem comentó: "Hace diez días presentamos el protocolo ante el COE, lo analizaron, fui a hablar con el doctor Pablo Jure, le expliqué y entendió que no es un deporte de riesgo, le expliqué que esto no es para la competencia o hacer un entrenamiento de alto rendimiento".

Quintar destacó que "entendemos que también hay que cuidar la salud de los jujeños porque no estamos para que se lesione gente".

El directivo se refirió al manejo de la situación, "lo que sí me pidió que sea institucional, es decir que sea la Ajem, que nosotros regulemos la parte nuestra, le pasemos los nombres de las personas que son integrantes de la Ajem y que nos hagamos responsables que la gente cumpla con el protocolo, no ande por los lugares prohibidos, respeten las normas de tránsito, con esas condiciones subimos un listado de los socios que tienen permiso y las normas son las básicas, salir hasta dos personas juntas, siempre respetando el esquema de par e impar según la circulación general, salir con barbijo, no compartir botellas de agua, mantener la distancia prudencial durante las paradas para descansar", detalló.

Para Quintar "esto es algo que tratamos de cumplirlas habitualmente, no por cuestiones de coronavirus, sino que es parte de nuestro deporte, es un deporte bastante individual".

Por otro lado, el titular de Ajem habló sobre los puntos por donde podrán circular, "nosotros pusimos un perímetro como para tener un control de que no haya gente a perderse lejos de 30 kilómetros a la vuelta del domicilio de los pilotos entonces pueden salir hasta las escaleras, rodar para la zona de Chijra, Ocloya, es básicamente eso, para tener un marco recreativo y comenzar a ver si los motociclistas se comportan y respetan las normas de seguridad, después seguramente se irá ampliando".

El protocolo presentado "es para el motociclista en general, no solo para el enduro, la Ajem también tiene socios que son de San Pedro, técnicamente pueden ir a andar al circuito de Tierra Brava según terminación de DNI".

Sobre las chances de competir, destacó: "No lo veo lejos, sí lo veo fuera de las prioridades, hoy no es una prioridad ni de Ajem ni de Provincia, me parece que tenemos que ser un poco más cautelosos".