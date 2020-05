Trabajan en “Tierra Brava”

El Departamento de Deportes Extremo de la comuna de San Pedro de Jujuy continúa con los trabajos en el predio “Tierra Brava”.

El mítico escenario no solamente puede albergar motociclismo, tanto para enduristas como la modalidad de speedwday, sino también mountain bike y cuenta con senderos para realizar trekking.

“Nosotros presentamos un protocolo desde el municipio al COE, está todo bien delimitado, con las distancias correspondientes, el lugar permite que no haya ningún tipo de cruce entre las actividades, son caminos unidireccionales”, apuntó Gabriel Rocha, titular del Departamento de Deporte Extremo.

Para realizar enduro “tenemos prácticamente 14 kilómetros de recorrido, con mucho sendero, está al aire libre y no pueden salir más de dos motos, lo mismo para el mountain bike”, manifestó.

La idea es “reactivar el deporte poco a poco y una vez que desde el COE lo habiliten comenzar a regular toda la actividad”.

Gabriel Rocha comentó que “mientras tanto a través de las diferentes áreas del municipio junto al personal de Tierra Brava seguimos trabajando para tener todo en condiciones, desmalezado y listo para recibir a la gente que quiera venir a realizar una actividad”, agregando que “será solamente para moverse y no a modo de competencia”.