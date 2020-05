UTA exigen que las empresas diagramen a todos los trabajadores

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevaron un reclamo a empresas de transporte jujeñas que no están cumpliendo con la diagramación de las tareas diarias que los choferes realizan en sus lugares de trabajo.

La semana pasada se registró el último paro de la UTA por los atrasos salariales y otros reclamos. Tuvo un acatamiento total.

Al respecto Nicolás Abett, referente del gremio en la provincia, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hay una cantidad de trabajadores que no están siendo diagramados, por eso les solicitamos a las empresas que lo hagan cuanto antes. Desde la Unión Tranviarios Automotor les estamos exigiendo que los incluyan".

"Después que hubo las medidas de fuerza ellos dejaron de hacerlo, ya hablamos con las empresas y les dijimos que regularicen la situación. Hay un diagrama diario que se presenta de forma mensual en donde se detalla quienes son los que salen a trabajar durante cada día", añadió el gremialista.

Asimismo, sostuvo que "ellos (por la patronal) dicen que esto no es algo relevante, que está todo bien porque les pagan el sueldo igual pero a nosotros y a los empleados nos parece que sí es importante. Por eso les exigimos que aparezca en el diagrama, como corresponde y como dice nuestro convenio de colectiveros que señala que todo trabajador debe aparecer en el diagrama mensual y diario".

"Las empresas nos dicen que sí lo van a hacer pero ya llevan mucho tiempo sin hacer nada al respecto. Esto pasó después de la medida de fuerza y nos parece que es como una represalia que ellos tomaron hacia los trabajadores. Si ellos no tienen el diagrama no son registrados, eso pasa en este momento, entonces al no estar registrados no se sabe si cumplieron tal o cual tarea", aseguró Abett.

No hubo despidos

El sindicalista también comentó que por el momento no se registraron oficialmente despidos en ninguna empresa, "todos están cobrando el sueldo con todas las limitaciones que hay hoy en día".

Aclaró que "de forma irregular se cobra pero lo hacen, esperemos que todo al menos siga así o mejore pero nos dijeron que ellos no van a poder hacerle frente a los sueldos del mes de abril y que solo podrán abonar entre el 70% y el 50%. Nos dicen que si el Gobierno provincial o nacional no los asisten ellos no tienen fondos para pagar", indicó con preocupación.

Mañana movilizan los choferes

Mañana los choferes del transporte urbano de pasajeros nucleados en el gremio de UTA realizaran una movilización en protesta debido a que todavía los empresarios dueños de las empresas no les pagaron el salario de abril. A través de un comunicado expresaron que “hemos parado, paramos y pararemos porque pese a haber trabajado y enfrentado a la pandemia con temor, pero con la convicción de que, como trabajadores del transporte, debíamos sumarnos a esta batalla. Y hoy nos encontramos cobrando solo una parte de nuestro salario... Y como ya es sabido, nada tiene de ilógico, ni de irracional, ni de imprudente, que quien ha trabajado durante todo el mes, quiera recibir el sueldo que honradamente tiene ganado”.

Agrega que “a nadie le resulte extraño que paremos, nos manifestemos y protestemos, porque es lo que hacemos cuando nos defraudan, cuando no cumplen, cuando nos engañan, porque pedimos lo que nos corresponde. Somos conscientes de la gravedad de la situación que atraviesan nuestra provincia, el país y el mundo. Por ello defenderemos cada fuente de trabajo, por la importancia que tiene, por su constante amenaza, por lo que implica el riesgo a perderlo aún más en tiempo de crisis”.