Vendedores ambulantes piden volver a las calles

La cuarentena pone en una difícil situación económica a todos los trabajadores, y peor aún a aquellos que se desempeñan de manera informal y cumplen su tarea por el sustento diario, como lo son los vendedores ambulantes.

Tras más de dos meses de aislamiento, el sector recibió con muchas expectativas el anuncio de que se habilitarán corredores barriales para volver a trabajar. Sin embargo, desde la Asociación de Vendedores Ambulantes de Jujuy (Afaj) indicaron que aún no recibieron los permisos para poder retomar la tareas.

Consideraron que sufrieron discriminación, ya que fueron excluidos de los corredores anunciados por el municipio y pidieron retomar sus tareas en los espacios que lo hacían habitualmente.

Rolando Moreno, titular de la entidad que nuclea a más de ochocientos vendedores ambulantes en la capital jujeña, indicó que la situación por la que están atravesando las familias es crítica y que en muchos casos no tienen para comprar comida, por lo que tuvieron que recurrir a las ollas populares.

Aseguró que realizaron ocho ollas populares en los diferentes barrios de la capital para poder sobrellevar el hambre mientras aguardan los permisos para volver a las calles a vender sus productos.

"Somos respetuosos de las normas sanitarias y también queremos cuidarnos y cuidar a nuestras familias, pero al mismo tiempo necesitamos ayuda o volver a trabajar en las calles", dijo Moreno.

El dirigente explicó también que muchos vendedores ambulantes en su mayoría son cafeteros o venden sándwiches en las veredas de hospitales y dependencias públicas, por lo que muchos entienden que volver a esos espacios que tienen un alto riesgo será difícil, pero solicitan ser reubicados en las adyacencias, al mismo tiempo que cuestionó que hay almacenes que están funcionando normalmente en las cercanías a los hospitales.

Respecto al anuncio de la habilitación de corredores en los barrios, Moreno dijo que el director de Espacios Públicos del municipio capitalino les solicito el reempadronamiento y que se comprometió a asignarles corredores en los barrios para que puedan trabajar. "Nos sentimos discriminados, porque ninguno de lo que está en la asociación fue notificado sobre los corredores que nos tocan. Sin permisos no podemos salir porque te decomisan la mercadería. El otro día un vendedor de limones perdió todo por un decomiso. No entendemos cuál es el riesgo sanitario de vender limones", se preguntó.

Sobre las estrategias que están aplicando para buscar el sustento, indicó que una de ellas son las ollas populares, otra es la venta a través de redes sociales. Algunos se reconvirtieron a vendedores de verduras, pan o comida en el barrio o a conocidos.

"La mayoría no tiene para cocinar, algunos se la están rebuscando, pero no son todos. Muchos están necesitando ayuda, no hemos recibido nada", describió. "Queremos volver a los lugares donde vendíamos porque la gente ya nos conoce, algunos ya llevan más de veinte años trabajando de esa forma", expresó.

Desde mañana repartirán permisos

León Cuevas, subdirector de Espacios Públicos de la comuna, indicó que la implementación de corredores para la venta informal fue “muy positiva”, aunque reconoció que hubo vendedores que ocuparon espacios ya asignados, por lo que tuvieron que desalojarlos. Dijo que en la primera etapa del plan la información de las asignaciones de los lugares se envió por mail o por mensaje de texto, que ante los controles deben ser exhibidos, y que a partir de mañana se repartirán los permisos que avalan la ubicación. Cuevas aclaró que la asignación de los permisos son 100% gratuitos y que debían tramitarse de forma personal en las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos.

Respecto a las denuncias de los vendedores que quedaron fuera de los circuitos, dijo que “puede ocurrir que no hayan sido notificados aún y que lo sean en los próximos días, o también que no cumplan con los requisitos, ya que el espacio público es para quien realmente tiene una necesidad, no para quienes tienen otro ingreso, un puesto en una galería o un comercio”. El funcionario indicó que hicieron un relevamiento de los vendedores en galerías, ferias y ambulantes para luego hacer un entrecruzamiento de datos y así asignar espacios públicos a los que acrediten la necesidad. En cuanto a la posición de Afaj, dijo que ellos intentaron presentar listados de vendedores y que el municipio les solicito que cada uno se inscriba vía on line o en las oficinas, y que si no lo hicieron lamentablemente no podrán tener un lugar.