VIDEO. "Todavía no estamos analizando en lo inmediato reanudar las clases"

-El gobernador Gerardo Morales destacó la posibilidad de que tengamos casos de coronavirus en junio- julio y advirtió que es muy posible que hasta tengamos circulación local. ¿Cuántas probabilidades hay que esto ocurra?

-No podemos estimar eso con certeza, pero siempre que hablamos desde el punto de vista sanitario no podemos pararnos desde un punto exitista. Nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que se viene, y en ese sentido es nuestro deber, nuestra obligación y nuestro rol preparar a la provincia para escenarios de brote e inclusive de circulación.

Pero lo que vaya a suceder con Jujuy va a depender también en gran medida de lo que pase a nivel país.

Jujuy no es una isla, y por más que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de los límites interjurisdiccionales e internacionales lo que pase alrededor de Jujuy nos afecta. Por eso estamos elevando el alerta y generando todas las herramientas para detectarlo lo más precozmente posible.

-¿Los pacientes que tuvieron coronavirus y ya fueron dados de alta, que en la provincia son cinco, pueden llegar a contagiar sin la necesidad de haber contraído nuevamente el virus? En Corea del Sur se registraron 91 casos de ese tipo.

-Hay cosas que todavía se desconocen de la enfermedad. A pesar de todo lo que se ha avanzado en el conocimiento todavía sigue habiendo huecos y situaciones que no se definieron del todo.

Con respecto a las personas que pasaron por el período de enfermedad y que se han recuperado, se está empezando a ver qué es lo que pasa con la inmunidad. Si deja defensas y cuánto tiempo duran, pero todo eso no se ha establecido del todo. También parece ser que el hecho de que deje defensas para toda la vida no es el caso.

Aparentemente deja cierta protección pero limitada, por eso es que se piensa en la vacuna.

Por otro lado, tampoco se estableció del todo si a la gente que ha tenido la enfermedad y que después la han descartado, el test fue bien realizado o bien si ese paciente se volvió a contagiar de otra persona o si la enfermedad persistió y no fue detectada en su momento.

-¿Los pacientes jujeños están entonces en vigilancia epidemiológica?

-Sí, siguen en vigilancia epidemiológica y llegado el momento se los ha testado nuevamente y están bien, por eso hasta el momento no se registró un rebrote.

-Por no registrarse casos positivos de coronavirus se ha pensado en que grandes equipos de fútbol pudieran venir a Jujuy a jugar el torneo de la AFA. ¿Sería posible desde el punto de vista epidemiológico?

-Hay mucho interés de trabajar en Jujuy en muchos aspectos como el científico, el sanitario y en situaciones como estas que van a hacia lo deportivo, pero en realidad nosotros en este momento no estamos trabajando en esa línea. De haber posibilidades, desde el punto de vista sanitario, en la provincia tenemos muchas fortalezas que pueden hacer que algunas cosas que en otras provincias no sean viables aquí sí las sean, pero eso va a depender de cómo vayamos. No es que tengamos todo resuelto y que todo pasó, no hemos tenido todavía ni siquiera el aumento grande de casos a nivel nacional, tenemos que ver cómo reaccionamos a eso cuando ocurra. Pero lo que sí podemos decir es que estamos en una situación ventajosa.

-Y si continuamos en esta situación, ¿sería viable?

-Si vamos al caso es posible de realizar, pero si eso se llega o no a concretar va a depender de muchos factores que no podemos ponderar en este momento.

-En el marco de esta situación ventajosa por la que atraviesa la provincia, ¿los estudiantes podrían volver a clases en agosto?

-Creo que hay que ser prudentes y no generar falsas expectativas. Hay cosas que nosotros podemos hacer y entre ellas se está analizando cómo hacer para revincular a algunos chicos en los colegios, tratar de hacer que vuelvan a tener ese canal de vinculación que muchos de ellos no lo han tenido. Los chicos que ingresaron a 1º año prácticamente ni se conocen y los que están saliendo de 7º están en una transición importante. Otro caso es el de los estudiantes de 5º año que necesitan un espacio común. Ahora la escuela y el colegio pueden llegar a ser el lugar en la que ellos puedan encontrar ese espacio que están buscando, pero todavía no estamos analizando en lo inmediato reanudar las clases.

Previamente a que las provincias dieran pasos de ese tipo tienen que acordarlo con Nación. Y pese a que Jujuy lleva adelante una seria de políticas importantes y a la vanguardia, todo lo que se hace tiene que ser consensuado con Nación.

-Se anunció la compra de 25 mil tests PCR y que se encuentra en proceso la llegada de 50 mil pruebas Elisa. ¿Se va a testear a cada una de las personas que vuelvan a Jujuy?

-Estamos armando todo ese sistema para poder hacer detecciones precoces e implementar sistemas de alarma y aviso. En este sentido son varias las estrategias que estamos llevando adelante, una de ellas tiene que ver con la detección rápida a través de los puestos Centinela.

A la par de eso también hemos lanzado hace muy poco la Estrategia 360º, que esta semana vamos a poner en marcha. Se trata de una mirada integral de 360 grados de toda la población de Jujuy que no sólo busca a la persona con síntomas sino que al asintomático, detectando si es que hubo exposición de los jujeños al coronavirus. Y una tercera estrategia tiene que ver con el testeo en poblaciones clave, poblaciones que por alguna razón tienen mayor riesgo y probabilidad de haber estado expuestos o bien que sean más vulnerables. Por ejemplo, la gente que va ingresando a Jujuy tiene ese riesgo y es por eso que estamos generando las estrategias para poder llegar a ellos y hacerles testeos.

-¿Existe la posibilidad de reemplazar el proceso de cuarentena que demanda gastos en estadía y alimentos por la realización de test en cuanto se ingrese a la provincia?

-Estamos viendo cómo adaptamos algunas situaciones pero la cuarentena no se puede saltear. Lo que sí podemos hacer es definir, en base a los tests que hacemos y las posibilidades que les ofrecemos a la gente, dónde hacer esa cuarentena. Por ahora la gente que ingresa hace cuarentena en los hoteles, pero si nosotros tenemos la posibilidad de hacerle una PCR podría cumplir parte de esa cuarentena en el hotel y el resto en su domicilio. Sin embargo, la cuarentena sigue siendo de 14 días.

A la par de eso también estamos articulando herramientas nuevas. Estamos introduciendo el tema de la prueba Elisa que no se ha usado en la Argentina para estos casos y por lo tanto en la provincia de Jujuy somos los primeros que la estamos utilizando.

-¿Cuál es la diferencia entre el test Elisa y los otros?

-Tiene varias diferencias. La PCR es un método directo que busca directamente al coronavirus a través de un hisopado. Y hay otro grupo de técnicas indirectas que buscan las huellas que el coronavirus dejó en el organismo una vez que pasó. Esas huellas son anticuerpos que están en la sangre, por eso estos métodos requieren de sangre.

-¿Es igual de efectivo?

No. Porque al no buscar directamente al coronavirus no puede hacer un diagnóstico, pero sí puede informar si el paciente estuvo expuesto o no, por eso es que se tiene que complementar con un PCR en caso que el paciente dé positivo.

-¿Cómo está la curva que marca el avance del Covid-19?

-Al inicio esperábamos que por la cantidad de casos la curva fuera subiendo y en algún momento se produjera un pico grande. Pero con las medidas y decisiones que se fueron tomando a nivel nacional y un poco traccionadas por lo que se fue haciendo en Jujuy, que fueron oportuno. Todo eso hizo que esa curva se vaya aplanando.

Hoy en día no se sabe si va a haber un pico o si seguirá una subida más pronunciada, que es lo más probable.