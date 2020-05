La nueva estafa de esquema piramidal que involucra influencers y productos de marketing multinivel

Nu Skin, empresa de cosméticos y máquinas para el cuidado de la piel que tuvo polémica por diversas estafas de esquemas de negocios piramidal, volvió al foco luego de que empezara a aparecer en las historias de varios influencers. Esta vez, el negocio parece estar desarrollado en dirección a una “máquina milagrosa” que arregla todos los problemas y te dan una piel perfecta.

La misma apareció por primera vez luego de que Cinthia Fernández fuera víctima de un robo por parte de una de sus vecinas, la cual se habría llevado una caja con productos costosos que le había enviado Nu Skin entre los que se encontraba la “LumiSpa”.

A partir de ese momento esta máquina empezó a aparecer en las páginas de Instagram de diversas modelos e influencers que, cada una con su estilo, patrocinaban el producto y compartían un link donde podía ser comprado.

Así como está planteado, parece una estrategia de marketing completamente normal, pero el problema se da en que para poder acceder a este tipo de productos con descuentos especiales, uno tiene que vender el producto a conocidos.

La cosmetóloga Dadatina, con mucha popularidad en redes sociales, explicó bien cómo es la estrategia de Nu Skin y porque envuelve a sus clientes en un esquema piramidal: “Que hace NUSKIN? Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender”.

Me quisieron enganchar 2 veces. La primera vez fue desgarradora porque llevaba meses desempleada y me dijeron "es una entrevista de trabajo". Una semana ilusionada. Cuando fui a la reunión y me di cuenta, salí llorando.

Desde ese día las odio y los quiero presos a todos.